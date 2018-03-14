Жительница Якутска добровольно перечислила мошенникам 164 тысячи рублей

В Якутске зарегистрирован очередной факт мошенничества. В полицию обратилась 48-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестные обманным путем похитили у неё более 164 000 рублей.

Она пояснила полицейским, что в сети «Интернет» нашла сайт, на котором была размещена информация о выдаче потребительского кредита по ставке 11,9 % годовых. Потерпевшая оставила заявку на сайте. Через несколько дней ей поступил звонок с абонентского номера, принадлежащего другому региону. Звонивший представился специалистом банка и подтвердил одобрение кредита на сумму 400 000 рублей.

Затем женщине в течение недели поступали звонки от людей, которые представлялись специалистами разных служб банка. Кредитный специалист сообщил, что для перевода денег из одного банка в другой необходимо оплатить 7000 рублей. Он продиктовал номер карты, куда следовало осуществить перевод. Потерпевшая выполнила данное условие. После чего позвонил сотрудник со службы безопасности, который сообщил, что необходимо перевести еще 22969 рублей за страховку. Через некоторое время женщине перезвонила сотрудница службы доставки, которая сообщила, что сегодня к ней привезут документы для подписания, но для этого необходимо оплатить 16 240 рублей. Она также пообещала, что 8120 рублей представители доставки вернут ей наличными. Затем потерпевшей позвонили с бухгалтерии банка и сообщили, что для подтверждения материальной ответственности на её счете должно быть 20000 рублей. Потерпевшая выполнила все диктуемые злоумышленниками условия. Затем лже-специалисты банка еще несколько раз под различными предлогами просили женщину переводить денежные средства. Потерпевшая выполняла все диктуемые злоумышленниками условия. В итоге женщина лишилась 164 411 рублей. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые граждане! В связи с участившимися случаями мошенничества полиция напоминает: если вы хотите сохранить свои сбережения, то не стоит откликаться на объявления, рекламирующие сомнительные услуги.

Не нужно звонить по указанным телефонам, так как, представившийся вам специалист банка может являться мошенником. Тем более, не стоит выполнять указания этого специалиста и производить какие-либо операции с банковской картой.

Ни при каких условиях не сообщайте свои паспортные данные, ПИН-коды банковской карты! Для уточнения информации об услугах лучше обратитесь в ближайшее отделение банка, либо позвоните по телефону «горячей линии» вашего банка.