Жительница Якутии ударила ножом дочь

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что в конце апреля т.г. подсудимая в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своей дочери один удар ножом в область грудной клетки справа. Данное повреждение по признаку опасности для жизни человека, повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к лишению свободы сроком на 3 года. На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.