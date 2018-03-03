Жительница Якутии попалась на уловки мошенников

Уголовным розыском полиции по Алданскому району проводится проверка в отношении неустановленного лица, которое путем мошеннических действий причинило материальный ущерб в размере 2 530 рублей жительнице Алданского района.

«Потерпевшая зарегистрирована в одной из социальных сетей и вступила в группу, где была размещена реклама о продаже детской одежды. Там потерпевшая решила заказать два детских платья. В ходе переписки с создателем данной группы потерпевшая оформила заказ, после чего ей сообщили реквизиты для оплаты заказа. Женщина перевела 2 530 рублей со своей банковской карты и стала ожидать. Однако заказ не был доставлен в срок, а вскоре потерпевшая была удалена и заблокирована для переписки в данной группе. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба МВД.

Публикуя объявления в социальных сетях, мессенджерах, на интернет-сайтах объявлений и в других приложениях, не сообщайте потенциальным покупателям данные своих карт, ведите расчет только за наличные деньги, предупреждают в полиции.