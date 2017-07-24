Жительница Сунтарского района напала на двух полицейских

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Сунтарском районе возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней диспетчера таксомоторной службы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

По данным следствия, ночью 8 июля 2017 года во время проведения национального праздника Ысыах в селе Илимниир Сунтарского района девушка в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила ногами начальника отделения участковых уполномоченных полиции и участкового уполномоченного полиции.

Столь агрессивное поведение девушки было вызвано тем, что она пыталась помешать полицейским исполнять свои обязанности по пресечению административного правонарушения.

Телесных повреждений сотрудники полиции не получили.

Девушка была доставлена в отделение полиции. Собранный материал направили в следственные органы и в ходе проведенной доследственной проверки установленные очевидцы инцидента подтвердили противоправное поведение девушки в отношении полицейских.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.