Жительница Санкт-Петербурга признана виновной в хищении земельных участков в Якутии

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республики Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летней жительницы г. Санкт-Петербурга, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном, особо крупном размере и покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с января 2011 года по июнь 2012 года группа лиц по предварительному сговору, находясь в Якутске, незаконно оформила право собственности на три земельных участка, принадлежащих ГО «город Якутск» общей стоимостью более 3 миллионов рублей. Участки были зарегистрированы на имя знакомой и родственников подсудимой.

Помимо этого, подсудимая совершила покушение на незаконное оформление земельного участка стоимостью 501 тысяча рублей, создав ложные основания преимущественного права выкупа участков путем оформления поддельных документов.

Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемой, которые легли в основу обвинительного приговора. Подсудимая признана виновной и осуждена к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Следует отметить, что ранее в отношении других соучастников преступления судом вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.