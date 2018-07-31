Жители Зырянки зафиксировали необычное природное явление

В ясном небе над Зырянкой Верхнеколымского района сегодня около 11 часов утра по местному времени проявились светлые дуги, напоминающие орбиты планет.
Обычно оптические круги возникают вокруг Солнца, а тут оно находится как на одной из «орбит».
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В ясном небе над Зырянкой Верхнеколымского района сегодня около 11 часов утра по местному времени проявились светлые дуги, напоминающие орбиты планет.
Обычно оптические круги возникают вокруг Солнца, а тут оно находится как на одной из «орбит».
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