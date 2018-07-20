Жители якутского села встревожены «визитом» хозяина леса

Население небольшого села Иннях в Олёкминском районе Якутии встревожены неожиданным «визитом» хозяина леса, передает ИА SakhaNews.

«В Инняхе медведь обнаглевший в деревне ходит. 18 июля рано утром односельчанка пошла в хотон и наткнулась на медведя. На счастье, в это время сосед завёл машину, косолапого напугал шум мотора. Только это заставило убежать», – рассказала по телефону местная жительница.

Медведи, бродящие в окрестностях олёкминских сёл, – давно не редкость, но чтобы косолапый зашёл во двор – такого никогда не было, даже в Великую Отечественную войну, когда по деревням иногда рыскали волки, рассказывают старожилы.

Году в 1969 -м в тайге между олёкминскими сёлами Иннях и Дельгей медведь-шатун напал на охотника, содрал кожу с затылка вперёд и завалил хворостом потерявшего сознание от боли человека, чтобы потом прйити и съесть. Спустя время охотник очнулся, истекая кровью, он всё же нашёл силы, чтобы доползти до дороги. Там его подобрал житель Дельгея. Пострадавшего доставили в Олёкминскую районную больницу, где врачам удалось поставить его на ноги.