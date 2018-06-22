Жители якутского села потушили лесной пожар

Жители села Сюльдюкар Мирнинского района Якутии потушили лесной пожар, передает собственный корреспондент телеканала «Якутия 24».

«Лесной пожар произошел на расстоянии 6 км северо-восточнее села Сюлдьюкар 20 июня из-за сухой грозы. В тот же день на тушение лесного пожара с села выехали 25 человек, в том числе 10 членов добровольной пожарной команды. Спустя сутки пожар ликвидировали», — сообщил собкорр.

Жители самостоятельно потушили лесной пожар, тем самым предотвратив угрозу населенному пункту.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что по оперативным сводкам на 22 июня два пожара действуют в Мирнинском районе на общей площади 1030 га и один пожар в Нюрбинском районе на площади 190 га.

В Мирнинском районе действует режим ЧС. Запрещается въезд транспортных средств в лесные массивы, разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, порубочных остатков, а также проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для их применения.