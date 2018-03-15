Золотая лихорадка: Жители Якутска ринулись искать золото

Жители Якутска ринулись в Маган искать рассыпанное из самолета золото.

По всему периметру падения драгметаллов, площадь которого составляет несколько квадратных километров, рыщут люди, сообщает ИА YakutiaMedia. В социальных сетях уже появилась карта, на которой обозначена территория падения ценного груза.

Карта местности, где рассыпалось золото. Фото: YakutiaMedia

Напомним, что грузовой самолет АН-12 авиакомпании «Нимбус» вез на своем борту золото, общим весом 9 тысяч кг. При взлете самолета воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Вследствие чего из самолета частично рассыпался драгоценный груз. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. 172 слитка, весом по 20 кг каждый, собрали и сдали на склад под охрану.

Изначально сообщалось, что рассыпалось золото; позднее источник Интерфакса уточнил, что самолет перевозил не золото, а серебро. «По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе», — сказал собеседник агентства.

В сообщении Следственного комитета, расследующего инцидент, назван «драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн». По данным ведомства, груз принадлежит Чукотской горно-геологической компании. Она входит в группу компаний канадской корпорации Kinross Gold и ведет разработки на месторождении Купол в центре Чукотки.

Как сообщил Интерфаксу глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк, рассыпавшиеся слитки представляют собой сплав Доре, в который входят серебро и золото (процентное содержание драгметаллов он не назвал). По информации Бородюка, все рассыпавшиеся слитки найдены. «Весь груз собран, никаких потерь нет, поэтому вопрос страховки не стоит», — цитирует агентство главу представительства.

На фото: Сотрудники полиции осматривают повреждения на приземлившемся самолете

По данным аэропорта, самолет был исправен. В пресс-службе заявили, что самолет к вылету готовили техники, входящие в состав экипажа.

По информации портала sakhaday.ru, после того как была сорвана створка люка, был утерян «особо ценный груз», из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

На фотографиях, распространенных в СМИ, видно, что у самолета отсутствуют нижние части створок грузового люка, а сами створки частично остались на месте в закрытом состоянии, хотя их края сильно повреждены. К таким повреждениям может привести неправильное закрепление груза.

После происшествия самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. Портал yakutiamedia.ru сообщает, что силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают на его территорию. В аэропорту дежурят усиленные наряды полиции.