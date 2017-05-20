Жители Якутска обсудили проект муниципальной программы “Формирование городской среды”

На днях в актовом зале Национальной политехнической средняя школа №2 состоялись общественные обсуждения проекта муниципальной программы “Формирование городской среды”.

Согласно приоритетному проекту, рассчитанному на 5 лет, Якутску ежегодно будут выделяться деньги из федерального бюджета. Как отмечают городские власти, благодаря этому до 2022 года будут благоустроены дворовые территории практически всех многоквартирных домов, а также появятся новые общественные пространства.

В этом году на формирование городской среды Якутску из федерального бюджета выделено 141 млн. рублей. Дополнительные средства также предусмотрены в городском бюджете. Итого на создание общественных пространств уйдет порядка 98 млн. рублей, а на благоустройство дворовых территорий – 175 млн. рублей.

Участие в слушаниях приняли жители многоквартирных домов, прошедших конкурсный отбор, члены общественных организаций, депутаты Якутской городской Думы, представители Окружной администрации города Якутска.

Модератор слушаний, главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева рассказала о проекте муниципальной программы. Она отметила, что из 13 проектов общественных пространств комиссией было отобрано 8. Среди них Бульвар учителя, Талое озеро, скульптура “Дворник”, сквер “Водоканал”, сквер труженикам тыла, “Лебединое озеро” (озеро Щорса), сквер строителей и сквер Ильи Винокурова. Также из 122 проектов дворов отобрано 98, из которых в текущем году будет реализовано порядка 40. Причем, в первую очередь, благоустроят те дворы, которые получили наибольшее количество баллов.

После выступления Ирины Алексеевой все приступили к обсуждению программы. Многие интересовались тем, какие виды работ входят в минимальный и дополнительный перечни при благоустройстве дворовых территорий. По информации членов общественной комиссии, в минимальном перечне обозначены такие мероприятия, как асфальтирование придомовых проездов, устройство водоотводных лотков, оборудование наружного дворового освещения, установка скамеек и урн. Дополнительные работы, то есть строительство автостоянки, детских и спортивных площадок, будут произведены во дворах с комплексным благоустройством. Это те многоквартирные дома, которые вошли в региональную программу капитального ремонта в текущем году или имеют дополнительные источники финансирования в рамках других проектов, например, “Народный бюджет”.

Так как одним из важнейших критериев программы является вовлеченность самих жильцов, заявители, чьи дома прошли конкурсный отбор, также интересовались дальнейшим участием в реализации проекта. Ирина Алексеева проинформировала, что жители могут оказать как финансовую, так и трудовую помощь. Например, в организации субботников, покраске ограждений, детских площадок, а также в постоянном контроле за ходом работ.

Ознакомиться с проектом муниципальной программы можно на сайте Окружной администрации якутск.рф в разделе “Городская среда”.