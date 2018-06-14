Жители Якутска нарисуют картину к Ысыаху Туймаады

Городской портал One click Yakutsk приглашает жителей и гостей столицы принять участие в написании Народной картины, посвященной «Ысыаху Туймаады». Произведение искусства станет одним из главных символов национального праздника и будет олицетворять собой священный обряд встречи солнца. Завтра, 15 июня, с 18.00 час. на площади Орджоникидзе участники социального шоу-проекта «Битва блогеров» подготовят фон картины, оставив отпечатки своих рук. Основная часть картины (сюжет) будет написана 23 июня в местности «Ус Хатын». Приглашаем всех желающих присоединиться! Источник: Городской портал One click Yakutsk

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