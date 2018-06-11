Жители Якутии вместо такси разъезжают в ковше трактора 

Комичное видео с участие жителей посёлка Зырянка распространяется по Сети: вместо такси к местным жителям приезжает трактор. Видео разместил в своем Telegram-канале портал Mash.

К жилому дому подъезжает жёлтая техника, в тот же момент из подъезда выходит несколько женщин. Мужчина за рулем трактора опускает ковш. Посельчанки по очереди забираются внутрь. После того, как пассажирки оказались на местах, ковш поднимается, а трактор выезжает с территории задним ходом:

.https://vk.com/video111376527_456239078