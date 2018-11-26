Жители Якутии вложили в банки почти 104 млрд рублей

Общая сумма вкладов населения республики в кредитных организациях на 1 октября 2018 составила 103,9 млрд рублей, незначительно уменьшившись по сравнению с началом года (на 0,8%). Преимущественно это рублёвые депозиты, объём депозитов в иностранной валюте не превышает 4,9 млрд рублей. Население предпочитает размещать депозиты в филиалах и внутренних структурных подразделениях кредитных организаций, головные офисы которых расположены за пределами республики (80,0% от общей суммы вкладов).

Совокупный кредитный портфель вырос на 7,0% и составил 375,6 млрд рублей. Из них на кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приходится 55,9% (210,0 млрд рублей), кредиты физическим лицам — 44,1% (165,6 млрд рублей).

Кредитные обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед банками незначительно снизились (на 0,7%), в то время как обязательства населения увеличились на 18,7%.

Один из основных показателей качества кредитного портфеля — удельный вес просроченной задолженности — за девять месяцевувеличилсяс 2,9% до 4,3%на 1 октября 2018 года.