Жители Якутии обнаружили у себя на участке двух гадюк

Девушка veronika_sk рассказала в соцсетях, что у них на даче в Тулагино дети обнаружили змею.

— «Позвали взрослых, слава богу одну поймали, вторая уползла. В институте биологии сказали, что это гадюка. 60 см в длину. Откуда они? Говорят, неделю назад змей видели в Покровске. Не пойму как они оказались в Тулагино. Приплыли по реке и приползли именно к нам на участок?».

Подписчики были в шоке и предположили, что змеи могли приплыть по реке на деревьях.

— «Жуть просто, как ещё справились с такой? Огромная просто, ничего себе север».

— «А чем вы её убили?».

— «Ничего себе, опасно, будьте начеку с детишками. Ещё и гадюка, жесть».