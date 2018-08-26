Жители Вилючана вышли на флеш-моб «Өрүс өллө, ыраас уута»

Несколько дней назад в Мирнинском районе из-за продолжительных ливневых дождей случился прорыв технической воды из дражных котлованов АК «АЛРОСА» в речку Ирелях. К сожалению, последствия аварии имеют место быть…

Для тех, кто не знает, Ирелях впадает в речку Малая Ботуобия, а та – в Вилюй. Жители близлежащего Сунтарского улуса, настрадавшиеся от халатной деятельности алмазной компании, сразу забили тревогу о возможной экологической катастрофе.

На сайте Минэкологии республики от 23 августа выставлен релиз о том, что ежедневно отбираются пробы воды: «По состоянию на 09.00 часов 23 августа загрязнение реки Вилюй в районе села Сунтар не фиксируется», — констатируют экологи.

24 августа министр экологии Сахамин АФАНАСЬЕВ и исполнительный директор АК «АЛРОСА» Игорь СОБОЛЕВ совершили облет территории от верховьев реки Ирелях до поселка Сюльдюкар. Вот что об этом пишут госСМИ: «По словам Сахамина Афанасьева, в настоящее время верховья рек Вилюй и Ирелях загрязнены природными взвешенными веществами. При этом он особо подчеркнул, что не является результатом перелива дражных полигонов, напротив, из-за сильных дождей река Ирелях вышла из берегов и затопила полигоны». Получается, река загрязнила хвостохранилище.

В то же утро (24 августа) грязная вода уже достигла поселка Вилючан Сунтарского улуса, несколькими часами позже – Крестях. Именно эти два поселка первыми принимают отравленную воду, и именно здесь, в этих прибрежных селах смертность от онкологических заболеваний на несравнимо высоком уровне.

Я сама родом из села Крестях, поэтому знаю, что пишу и подписываюсь под каждым словом. Правда, никто не проводил исследования, никто не сопоставлял и не сравнивал, почему у нас люди умирают от онкологии, словно от эпидемии. Но то, что из моей семьи двое умерли от рака, говорит о многом – если вывести в процентном соотношении, двое для одной взятой семьи – это перебор.

Когда я была маленькой, река Вилюй была до того чистой и прозрачной, что гальки на дне были видны даже тогда, когда паром находился в середине реки. Я – свидетель того, как наша живая, игривая река превратилась в мертвую воду, отравляющую людей, живущих на ее берегу. А ведь когда-то мы пили ее воду, и даже сырую. Потом по радио стали извещать, что нельзя пить сырую воду. Через несколько лет: вообще нельзя пить воду из реки. Так постепенно наша родная река превратилась в неродную, но мы не стали любить ее меньше…

То, что случилось несколько дней назад – нечестно по отношению к нам, потомкам тех самых людей, которые стояли у истоков открытия первого якутского алмаза. В те далекие послевоенные годы, ни один местный не посмотрел косо в сторону пришлого, наоборот, во всем помогали и трудились наравне с геологами, не покладая рук. Почему наши отцы и деды поступили так, а не иначе? Потому что верили в светлое будущее и надеялись, что их дети будут жить в лучших условиях. А что получилось?

Случилось ужасное. Как говорят старожилы, чего только не вытворяла АЛРОСА с нашей кормилицей, но такого еще не было: вода до того мутная, что похожа на крепкий чай с молоком. Администрация улуса, связанная по рукам и ногам, официально ничего не заявляла, но по «торбозному» радио (вацапу) рассылает предупреждения о том, чтобы люди не потребляли воду.

К счастью жителей Крестяха, неподалеку от поселка есть родник, откуда сельчане набирают питьевую воду. А вот вилючанцам повезло меньше – речка Агдаары, со сравнительно чистой водой, находится в 15 км от населенного пункта. Как бы то ни было, в обоих поселках, независимо от расстояния, запасаться чистой питьевой водой могут лишь те, у кого есть транспорт, то есть состоятельные семьи. Малообеспеченные, также школы, больницы, детские сады, предприятия общепита – потребляют воду из реки.

Сегодня утром (25 августа) вилючанцы вышли на стихийно организованный флеш-моб. Наспех сооруженные плакаты гласят: «Өрүс өллө, ыраас уута» («Река погибла»). Кто-то пишет письмо врио главы республики, я – статью: каждый делает то, что может, что считает нужным и, что умеет. А все мы хотим одного – чтобы наша река вновь стала РОДНОЙ.