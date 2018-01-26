Жители Усть-Майского района написали обращение в защиту своего арестованного главы

Они призывают воздержаться от злых комментариев до установления истины

Жители Усть-Майского района Якутии написали обращение в защиту своего главы Юрия БОЯРСКОГО, против которого возбуждено уголовное дело за взятку. Они обратились к якутянам с просьбой воздержаться от злых комментариев до установления истины. По их мнению, накануне муниципальных выборов противники Юрия Боярского решили подло устранить его, как главного претендента на пост главы района, сообщает ИА YakutiaMedia.

Глава района Юрий Боярский стал фигурантом уголовного дела и был задержан при получении взятки около 1 миллиона 400 тысяч рублей от дорожной компании ООО «Дороги Усть-Маи». На данный момент он помещен в СИЗО и будет находится под стражей на период следствия до 22 марта. Между тем, как стало известно информагентству, руководитель компании ООО «Дороги Усть-Маи» Владимир УТИМИСОВ перед Новым годом неожиданно уволился и уехал из района.

Усть-майцы считают, что противники главы пытаются таким образом устранить его.

ИА YakutiaMedia публикует обращение жителей Усть-Майского района.

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Мы, жители наслега Петропавловск Усть-Майского улуса, хотим защитить доброе имя нашего главы Юрия Николаевича Боярского, и обратиться ко всем жителям республики с просьбой воздержаться от злых комментариев до установления истины.

Юрий Николаевич Боярский родился в многодетной семье простых сельских тружеников. С раннего детства помогал родителям в ведении домашнего хозяйства: ухаживал за скотом, косил сено, рыбачил, охотился по необходимости. Со школьной скамьи не оставался в стороне от общественных дел. Став взрослым, не замкнулся в собственном мире. Качества общественника, заложенные в нем природой стали уже востребованы в масштабах села и района. В 2005 году стал руководителем общины «Попов» и сумел вдохнуть жизнь в умирающее хозяйство. За короткий срок, благодаря неимоверному трудолюбию и предприимчивости Юрия Николаевича, заработали с новой силой: общественная баня, реконструированная в современную сауну, гараж, пилорама, столярная мастерская, открылась гостиница в Усть-Мае. Была сделана попытка поставить ледник на службу людям села, но, к сожалению, в нем потребности не было.

С 2006 по 2012 год работал главой наслега Петропавловск. При его непосредственном участии была построены: новая каменная школа в селе, народным способом — сельский клуб, интернат в каменном варианте, церковь, реконструировано уличное освещение, летнее водоснабжение по всему селу, старые коптящие котельные заменены на новые экологически чистые мобильные, выпущена книга, посвященная ветеранам войны и тыла с. Петропавловска в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне.

Увидев его деловую хватку, жители Усть-Маи выбрали Ю.Н. Боярского в 2012 г. главой своего поселка. За год работы он сумел произвести видимые изменения по благоустройству, что буквально на следующий год его избрали главой района.

За период 2013-2017 гг. построены два детских сада, Усть-Майская средняя школа на 400 мест, мост через р. Мокуя, два культурных центра, больница в Кюпцах, бизнес-инкубатор, типовое здание под архив, дома для сирот, дома по программе «Переселение из ветхого аварийного жилья», заканчивается строительство долгожданной автодороги «Амга», кроме того, с района списан многолетний муниципальный долг на 22 миллиона, большое внимание он уделяет развитию сельского хозяйства в улусе и т.д.

Конечно, работая в таком темпе, он пришёлся не всем по нраву, как всегда у таких людей бывают и завистники, и злопыхатели. Например, известная всем депутат Ил Тумэна от КПРФ, вместо того, чтобы реально помогать людям и местным властям, постоянно выискивает недостатки и пишет жалобы в различные инстанции, мешая работать администрации, предприятиям и организациям. Благодаря ее многолетним и многочисленным жалобам, закрылся лицей, в котором учились дети, не имеющие возможности получить специальность за пределами улуса. Обвиняя главу и подрядчиков в некачественном строительстве жилья, не учитывает реальных сроков строительства, которые ведутся скорыми темпами из-за того, что федеральные программы рассчитаны на 1 год, и финансовые средства поступают не вовремя. Мы считаем, что наши депутаты должны отстаивать на уровне республики и выше, чтобы федеральные программы работали с учетом северных условий и сроки реализации программ были продлены хотя бы на 2 года.

По нашему мнению, накануне муниципальных выборов противники Юрия Николаевича решили подло устранить его, как главного претендента на пост главы района. Мы знаем, что у него есть хорошие проекты на будущее развитие района, которые под силу только ему с присущей его работоспособностью и энергией.

Простым жителям, не имеющим амбициозные планы на власть, импонируют его интернационализм, демократичность в общении, лишенная начальственного апломба, умение слушать людей и делать соответствующие выводы и вносить корректировки в планирование.

Мы думаем, что наше письмо укрепит дух и веру в справедливость нашего главы, достойного сына Петропавловской земли Юрия Николаевича Боярского.

Н.Н. Попова, председатель Петропавловского Совета ветеранов,

Ю.И. Попов, председатель Совета старейшин,

Н.Х. Кудинова, депутат Петропавловского Совета,

Е.Я. Березовская, председатель Петропавловского женсовета,

А.А. Колесникова, лидер молодежной организации «Чаран»,

А.Д. Николаев, работник аэропорта «Усть-Мая»