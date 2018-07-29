Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн

Рейтинг партий по оседлости кандидатов на выборы шестого созыва Ил Тумэн

SakhaLife проанализировал партийные списки на выборы в Ил Тумэн, имеющиеся в открытом доступе. И с изумлением обнаружил, что некоторые партии массово выдвинули в парламент Якутии жителей других регионов, никак с республикой не связанных. На основании этих данных составлен рейтинг партий по оседлости кандидатов на выборы в Ил Тумэн (по состоянию на 26 июля 2018 г.).

На первое место мы поставили якутское региональное отделение КПРФ — старую партию с боевыми традициями. Она выдвинула 51 человека, и все они зарегистрированы в Якутии. Партия не ставила задачу закрыть все округа, зато подошла к своим спискам качественно. Среди ее кандидатов много известных людей, коммунистов с активной жизненной позицией. КПРФ медийно активная, открыта для прессы. Партия достойно представлена в Ил Тумэне. И это обеспечивает КПРФ первую позицию в нашем рейтинге.

2. На второе место мы поставили якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия за справедливость!». Она выдвинула 30 человек, и все они из Якутии. Эту партию в мирное время практически не было слышно. В медийном пространстве она представлена слабо. Региональный лидер партии Михаил ГАБЫШЕВ – действующий депутат Ил Тумэна. Однако избирался он пять лет назад от другой партии – «Справедливой России», из которой недавно вышел, громко хлопнув дверью. Таким образом, справедливо будет сказать, что эта партия пока не смогла провести в Ил Тумэн ни одного человека.

3. На третьем месте оказалось якутское региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Она выдвинула 21 кандидата, и все они прописаны в Якутии, что радует. По активности эта партия намного уступает КПРФ и другим парламентским партиям. В медийном пространстве представлена слабо. Тем не менее, смогла найти 21 кандидата из республики. Однако медийных лиц среди них почти нет. Пока ни одному человеку от этой партии не удалось избраться депутатом Ил Тумэна.

Судя по последним новостям, не получится пройти ее представителям и в шестой созыв Ил Тумэна. Как сообщила ЯСИА, ЦИК Якутии отказал в регистрации партсписка кандидатов на выборы в Ил Тумэн «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Причиной отказа стало недостаточное количество кандидатов, оставшихся в списке после проверки документов.

4. На четвертой позиции оказалось якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Она выдвинула на выборы Ил Тумэна 105 человек, из них 103 живут в республике. Один человек зарегистрирован в Москве, и это наша легендарная паралимпийская спортсменка Анастасия ДИОДОРОВА, выдвинутая по общепартийному списку. И ее мы смело причисляем к якутянам. Остается один человек, не имеющий места жительства в пределах Российской Федерации. Партия активная, медийных лиц среди ее кандидатов много. Партия достойно представлена в Ил Тумэне. Ее представитель избран в Госдуму от Якутии.

5. На пятом месте Якутское региональное отделение политической партии ЛДПР. Партия выдвинула в Ил Тумэн 65 человек, из них зарегистрированы в Якутии — 63. Два человека зарегистрированы в Москве и Московской области. В последние годы эта партия стала более активной. Медийные лица среди ее кандидатов присутствуют, хотя и намного меньше, чем в списках других парламентских партий. В действующий созыв Ил Тумэна партия смогла провести одного человека.

6. Якутское региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» на шестом месте. На этот раз партия выдвинула как никогда много кандидатов — 98. Из них зарегистрированы в Якутии — 93. Итого, 5 кандидатов от СР живут за пределами республики: два кандидата места жительства в пределах Российской Федерации не имеют, двое прописаны в Москве, один – в Магаданской области. Партия активно работает, медийная. Среди кандидатов от СР много известных политиков. Достойно представлена в Ил Тумэне. Ее представитель избран и в Госдуму от Якутии.

7. На седьмом месте якутское региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые». В Ил Тумэн она выдвинула 27 кандидатов, из них 17 зарегистрированы в Якутии, то есть большая часть. Остальные кандидаты этой партии, штурмующие Ил Тумэн, прописаны в Москве, Саратовской, Кировской, Оренбургской, Рязанской, Московской, Воронежской, Омской и Пензенской областях. Среди ее выдвиженцев нет медийных лиц. Партийная работа в мирное время не чувствуется.

8. На восьмом месте расположилось якутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу». Она выдвинула в Ил Тумэн 65 человек, 24 из них зарегистрированы в республике. То есть, более трети – якутяне. Среди них есть медийные персоны. Партийная работа в мирное время не чувствуется. Остальные кандидаты в количестве 41 человека живут в городе Москве, а также в Кемеровской, Иркутской, Московской, Белгородской и Архангельской областях.

9. На девятом месте якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина». Партией выдвинуты 32 кандидата. 8 из них якутяне, что составляет ровно 25% или четверть списка. Даже после утраты Ириной КОТЕНКО статуса выдвинутого кандидата, в партсписке остаются несколько медийных персон. Пока эта партия никого не смогла провести в Ил Тумэн. В мирное время партия менее активна. Оставшиеся 24 кандидата, которых «Родина» выдвинула в Ил Тумэн, проживают в других регионах: в Удмуртии, Москве, Новосибирской, Московской, Тульской, Ростовской и Свердловской областях.

10. Замыкает наш рейтинг политическая партия «Коммунистическая партия коммунисты России». Она выдвинула в Ил Тумэн 106 человек, из них из Якутии – 0. Кандидаты этой партии живут в Москве, Татарстане, Хакасии, Марий Эл, Крыму, Северной Осетии — Алании, Коми, Тульской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Московской, Тюменской, Челябинской, Амурской, Липецкой, Сахалинской, Ивановской и Саратовской областях, Красноярском, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Ямало-Ненецком автономном округе. Партия с выразительным названием явно не заморачивалась со списками, вводя туда местных кандидатов и, видимо, преследует другие цели.

Таким образом, почти половина партий, чьи представители баллотируются в Ил Тумэн, массово привлекли жителей других регионов. Надо полагать, партии пошли на этот шаг не от хорошей жизни, а вследствие малочисленности своих рядов. Сложно предположить, что в случае избрания в Ил Тумэн, на планерные заседания и прочие парламентские дела депутаты будут регулярно прилетать из Удмуртии, Коми, Саратова и прочих регионов, не связанных прямыми авиасообщениями с Якутском.

Впрочем, закон не запрещает партиям выдвигать в региональные заксобрания жителей других регионов.

Окончательное решение, конечно же, за избирателями. Напомним, что выборы депутатов Ил Тумэна шестого созыва состоятся 9 сентября.