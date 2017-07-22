Жители Промышленного и Сайсарского округов обсудили предстоящий ремонт своих дворов

Первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников 21 июля провел объезд дворовых территорий по ул.50 лет Советской Армии 23, 24, 25 и ул. Мерзлотная 28, 29, 30, 31. Дворы являются участниками муниципальной программы «Формирование современной городской среды», и к сентябрю текущего года должны быть преображены по части благоустройства.

Отметим, что в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», начатого по инициативе Президента РФ и поддержанного политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в этом году в городе Якутске пройдет комплексное благоустройство 23 дворовых территорий и 9 общественных пространств. Эти дворы и скверы были отобраны по итогам общественного обсуждения и при непосредственном участии собственников дворов.

Основными работами по благоустройству дворов по ул. 50 лет Советской Армии 23, 24, 25 станут асфальтирование проездных путей, будет обновлено освещение, появятся новые урны и скамейки, дворовая территория будет очищена от старых и самовольных построек и объектов в виде деревянных ограждений, заржавевших труб, автомобильных кузовов и железных контейнеров.

Дмитрий Садовников предложил управляющей компании «Арсенал», которая занимается обслуживанием территории, найти средства на покраску фасадов и ремонт входных групп близлежащих домов по ул. 50 лет Советской Армии 23/1, 23/2, эту дворовую территорию жильцы и управа также планируют включить в план ремонта дворовых дорог.

Дворовая территория, объединяющая четыре дома по ул. Мерзлотная 28, 29, 30, 31, вошла в список приоритетных дворов по капремонту. Помимо новых дорог здесь появятся зона отдыха, спортивная и детская площадки с различными интересными дизайнерскими и ландшафтными решениями, над которыми поработала команда молодых и талантливых архитекторов.

«Такие объезды нам нужны, чтобы до начала работ определиться с объемами, сверить графики и синхронизировать действия с другими структурами города, которые решают вопросы по различным направлениям. Также мы обсудили вопросы по вывозу гаражей, асфальтированию, посмотрели, где обычно застаивается вода, обсудили с жильцами технические вопросы. Например, если детская площадка не позволяет увеличить тротуар, то, что делать в этом случае», — отметил начальник отдела надзора за внешним благоустройством МКУ «СЭГХ» Владимир Аммосов.

Власти города планируют реализовать проекты в срок, а в некоторых дворах и с опережением графика. К сентябрю все работы должны быть завершены.