Жители отдаленных сел Якутии после перехода на цифровое ТВ смогут смотреть больше каналов

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Около 95% жителей Якутии смогут смотреть 20 телеканалов с 2019 года при переходе на цифровое телевещание. Ранее более половины жителей республики имели доступ только к одному-трем телеканалам, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона.

«Жители районных поселений республики имели возможность смотреть от одного до трех каналов (58,24% населения) в аналоговом вещании <…> Теперь [они] смогут получать качественный сигнал 10 телеканалов и три радиоканала, а с 2019 года в общей сложности смогут смотреть 20 цифровых телеканалов и три радиоканала», — сказали в министерстве.

По данным властей, к переходу на цифровое вещание инфраструктура в регионе готова.

«Объекты эфирного цифрового телевещания построены в полном объеме. Всего осуществляют вещание 211 объектов цифрового эфирного наземного телевещания в 390 населенных пунктах, в которых проживают 95% якутян. Сеть вещания первого мультиплекса полностью построена и находится в работе. Сеть вещания второго мультиплекса также полностью построена, до конца 2018 года планируется запуск всех передатчиков второго мультиплекса», — пояснили в министерстве.

Для 5% жителей региона, оказавшихся вне зоны цифрового телевещания, предоставят бесплатный социальный пакет телеканалов. Соответствующее соглашение было подписано властями региона с операторами спутникового телевидения ГК «Орион» (35 каналов) и «НТВ-ПЛЮС» (21 канал). В список телеканалов вошли также три региональных телеканала национальной вещательной компании «Саха».

«Стоимость оборудования (спутниковая тарелка, ресивер и карта) для жителей данных 255 населенных пунктов установлена на льготной основе — от 3990 до 4500 рублей», — добавили в министерстве.

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