Жители нюрбинской Кюндяди были эмоциональны на отчете правительства

Наблюдателям интересно узнать, как прошел отчет правительства республики в селе Кюндядя Нюрбинского улуса. Ведь именно из-за вопросов строительства школы в Кюндяде арестован глава Нюрбинского улуса Борис ПОПОВ. А чиновников, приехавших с традиционным отчетом, в Нюрбе встретили одиночными пикетами. Подробности об отчете правительства в Кюндяде сообщает официальный сайт республики.



В эти дни в Нюрбинском районе республики проходит отчет правительства республики. Рабочие группы посетят все населенные пункты района. 1 февраля 2017 года в нюрбинском селе Кюндядя отчиталась рабочая группа под руководством министра ЖКХ и энергетики Гаврила ЛЕВИНА.



По словам главы Кюндядинского наслега Юрия ВАСИЛЬЕВА в конце 2016 года в селе, которое в период ледохода и ледостава практически изолируется, от внешнего мира было открыто свое пожарное депо. Село получило порядка миллиона рублей из госбюджета республики для граждан, занимающихся разведением крупного рогатого скота, на средства Дорожного фонда отремонтированы уличные сети, в рамках Года благоустройства ограждена и благоустроена территория сквера, на средства госбюджета республики ведется подготовка площадки для строительства спортзала. «По линии Министерства спорта республики мы получили покрытие для спортплощадки и футбольного поля, в этом году планируем приступить к его установке» — поделился глава.

В ходе отчета жители эмоционально выступили по вопросам строительства школы. Еще в 2014 году из бюджета республики все необходимые средства были перечислены, однако они не освоены должным образом муниципальными властями. «В декабре этого года руководство района обнадежило население в скором возобновлении стройки, а пока нет даже одобренной Госэскпертизой документации» — сообщил глава села.

Жители Кюндяди поставили перед рабочей группой правительства вопросы о необходимости реконструкции электрических сетей. В связи с переводом практически всего жилого фонда на электроотопление случаются перебои с электроэнергий, поднимались вопросы об обоснованности повышения цен на ГСМ, разницы в тарифах на электрическую энергию в индивидуальных жилых домах разного типа, капитального ремонта здания сельского клуба, построенного в 90-х годах.



Все вопросы, прозвучавшие на встрече с населением, будут проанализированы. По сложившейся эффективной практике, на основе этого анализа будет разработано соглашение между правительством республики и муниципальным районом, где будут строго прописаны обязанности сторон.

Пресс-служба Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)