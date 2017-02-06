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6 февраля 2017, 11:46
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Жители Нюрбинского улуса дали оценку работе правительства

4 февраля в г. Нюрба состоялся итоговый отчет правительства Якутии в Нюрбинском районе под председательством заместителя Председателя Правительства Якутии Алексея Дьячковского. Рабочая группа посетила 21 населенный пункт.

Широкий круг вопросов, касающихся строительства социальных объектов, здравоохранения, ЖКХ, переселения из ветхового аварийного жилья обсудили на встреча с населением г. Нюрба. Сегодня одним из волнующих вопросов нюрбинцев является строительство новой школы и развитие здравоохранения в улусе.

«Ежегодно нами поднимается вопрос о строительстве школы, решение постоянно откладывается», — рассказывает председатель школьного совета. В рамках ликвидации второй смены и госпрограммы «Содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» запланировано строительство двух школ в Нюрбинском районе: в селе Убоян на 350 мест и г. Нюрба на 500 мест. Кроме того, планируется реализовать проект строительства школ на 150 мест в селах Чукар и Чаппанда.

«В 2016 году на ликвидацию второй смены из федерального бюджета было выделено 536 млн. рублей. В текущем году заложено 729 млн. рублей. В первом квартале планируем внести проекты строительства объектов в федеральный типовой реестр», — сообщил директор ГБУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования Республики Саха (Якутия)» Владимир Аржаков.

По линии здравоохранения на вопрос о создании фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в наслегах Нюрбинского района, нехватки узкоспециализированных специалистов и расширения медицинских услуг прокомментировал министр отраслевого ведомства Михаил Охлопков: «В планах на период 2017-2018 годы стоит строительство отделения Реабилитационного центра в с. Антоновка. Что касается строительства ФАПов, то на сегодняшний день в приоритете установка модульных ФАПов в арктических и северных улусах Якутии, где ввиду высокой отдаленности население остро нуждается в наличии медицинской помощи. В текущем году мы приступаем к реализации программы закупки модульных ФАПов для Абыйского, Булунского районов».

Решится вопрос с обеспечением узкими медицинскими специалистами. Главным врачом Нюрбинской районной больницы назначена Наталья Павлова, выделены ставки невролога и лора.

Одним из ключевых вопросов нюрбинцы ставят повышение надежности электроснабжения. Министр ЖКХ и энергетики Гаврил Левин сообщил, что прорабатывается вопрос внебюджетного финансирования проекта строительства ВЛ-220 кВ «Сунтар-Нюрба» с подстанцией 220 кВ «Нюрба» за счет инвестиционной программы АО «ДВЭУК». В сентябре 2016 года было заключено соглашение между Правительством Якутии, АК «АЛРОСА», АО «ДВУЭК» и АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», в рамках которого с 2018 года планируется реализация проектов Вл-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями Сунтар и Нюрба (3 и 4 пусковые комплексы) и Вл 220 Нюрба-Накын с подстанцией 220 кВ Накын.

В части модернизации объектов теплоснабжения Гаврил Левин отметил, что в Нюрбинском районе планируется заключить концессию на 7 объектов.

Во время встречи с членами правительства жители также интересовались делом, связанным с арестом главы Нюрбинского района Бориса Попова. Вице-премьер Алексей Дьячковский сообщил, что виновность или невиновность Бориса Попова должен установить суд. «Ведется расследование, проверка фактов. Правительство республики не может оказывать влияние на судебную власть. Окончательное решение примет суд», — отметил зампред.

В качестве предложений от жителей прозвучали постановочные вопросы о признании статуса «Дети войны» и внесения Правительством республики соответствующего проекта республиканского закона на рассмотрение Госсобрания РС (Я) Ил Тумэн, о создании комиссии по актуализации данных о без вести пропавших к 75-летию Великой Отечественной войны. Также поступили предложения рассмотреть вопрос возврата 10 % акций АЛРОСА-Нюрба в Нюрбинский район.

По окончанию работы жители Нюрбинского улуса поблагодарили членов правительства за поддержку и высоко оценили работу исполнительных органов власти.

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Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2716326
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