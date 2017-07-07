Жители Нерюнгри прошли школу грамотного потребителя

В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» 6 июля состоялась встреча Ильдара Бикмухаметова — инженера Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) с жителями города Нерюнгри. Большинство вопросов жителей касалось открытия спецсчетов и переноса сроков проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

Ильдар Асгатович разъяснил порядок начисления и необходимость платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов. Были и вопросы от собственников, которые купили квартиру с долгом. Новые собственники жилого помещения недоумевали, узнав о том, что данный долг должны оплатить они.

Бикмухаметов пояснил:

«Задолженность по капитальному ремонту должны уплатить вы — новые собственники. Бывшие владельцы квартиры юридически грамотны. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт (ч.3 ст. 158 Жилищного кодекса)».

По итогам встречи Ильдар Бикмухаметов отметил:

«Такие встречи необходимы для собственников, здесь повышается правовая грамотность населения. Это нужно для того, чтобы жители имели возможность самостоятельно разобраться в спорных вопросах. К сожалению, не все знают свои и права, и обязанности. Зачастую проблему можно решить, если знать, куда следует обратиться и как это правильно сделать. Дополнительно мы выявляем наиболее острые проблемы, ищем пути для их решения».