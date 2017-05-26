Жители микрорайона ДСК благоустраивают свои дворы

Глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ встретился с инициативной группой жильцов многоквартирных домов по ул. Автодорожная, 40, 40/1, 40/2, чьи дворы,в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год», попали в число приоритетных.

Директор управляющей компании «Капитал» Антон МЕЛЬНИКОВ сообщил, что в рамках проведения второй очереди капитального ремонта завершен ремонт кровли, сейчас ведутся работы по замене систем отопления и канализации. Планируется приступить к благоустройству двора: асфальтированию внутриквартальных дорог с водоотводными лотками, уличному освещению, реконструкции детско-спортивной площадки, созданию парковочных мест, озеленению, обустройству урн и скамеек. Проект предусматривает создание условий для отдыха и передвижения мало мобильных групп населения, родителей с колясками и пожилых людей.

Жильцы отметили, что дизайн-проект разработан с учетом их предложений и пожеланий. Они сообщили, что примут активное трудовое участие. «Мы готовы проводить субботники по благоустройству и озеленению, оказывать помощь в покраске ограждений, детской площадки, скамеек и урн. Очень рады, что Якутск попал в федеральную программу по формированию комфортной городской среды. Надеемся, что благодаря этому наш двор преобразится, станет уютнее и краше», — говорит жительница дома по ул. Автодорожная, 40/1, Елена ХАНТАЕВА.

Пенсионерка Антонина СЫРОМЯТНИКОВА рассказывает, что проживает в микрорайоне ДСК по ул. Автодорожная, 42/1, но приходит отдыхать именно сюда: «Я слышала, что этот двор должен стать образцово-показательным. Двор объединяет три многоквартирных дома, в которых проживает много молодых семей, детей, ветеранов и пенсионеров. Люди пожилого возраста, пока внуки играют на площадке, любят посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом, поговорить, почитать. Поэтому мы поддерживаем благоустройство двора».

«Хотим, чтобы в нашем дворе построили новую современную площадку с качелями, каруселью и батутом. Здесь мы будем играть в футбол, заниматься физкультурой и кататься на велосипедах», — говорят учащиеся начальных классов Тимур МАЛЬЦЕВ, Данил ПОПЦОВ и Никита ЗАРОВНЫЙ.

В 2017 году планируется благоустройство 26 дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Дворы, которые в этом году по объективным причинам не смогли попасть в федеральную программу, будут благоустраиваться в последующие годы.

«В рамках реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды мы поставили серьезную задачу – в течение ближайших пяти лет провести благоустройство дворовых территорий всех каменных многоквартирных домов. Самое главное, чтобы в этой работе инициатива исходила от самих собственников, чтобы в благоустройстве дворов жильцы принимали активное трудовое или финансовое участие, вели общественный контроль за ходом выполняемых работ», — отметил глава города.