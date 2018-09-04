Жители Хангаласского улуса пострадали от действий недобросовестного застройщика

Прокуратура Хангаласского района провела проверку по обращениям граждан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика частных домов ООО «Сахаграндстрой».

Установлено, что в начале 2017 года 28 семей на территории Хангаласского района признаны получателями социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности по программе «Устойчивое развитие села».

Девять из них заключили договоры строительного подряда с ООО «Сахаграндстрой», в соответствии с которыми ООО «Сахаграндстрой» принял обязательство в срок до 30.06.2017 выполнить в полном объеме работы по строительству объектов жилого фонда. Данные обязательства застройщиком не исполнены, дома в установленные договором сроки не возведены.

В этой связи, прокуратура района в интересах 9 граждан, которые не могут самостоятельно обратиться в суд, направила в суд заявления о расторжении договоров строительного подряда, возвращении денежных средств, а также взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств.

По итогам рассмотрения дел суд согласился с доводами прокурора, исковые заявления удовлетворены в полном объеме.

В результате принятых мер прокурорского реагирования все пострадавшие семьи начали получать меры поддержки в виде денежных средств, договоры с недобросовестным застройщиком расторгнуты.