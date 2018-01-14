Жители Губинского округа приняли отчет Окружной администрации за 2017 год

12 января отчет Окружной администрации города Якутска перед населением за 2017 год в Губинском округе представила заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА.

— Наша задача провести отчет с широким охватом населения, выслушать вопросы и предложения, чтобы вместе было над чем работать в 2018 году, — отметила Евдокия Ивановна.

Заместитель главы города поблагодарила всех жителей Губинского округа, принявших участие в мероприятиях Года добра.

На встрече собрались активисты округа, в основном, жители 202 и 203 микрорайонов, поэтому прозвучавшие вопросы касались застройки и планировки, благоустройства.

Так, был озвучен вопрос о строительстве постоянного пешеходного перехода между 202 и 203 микрорайонами через котлован. Напомним, что по настоянию жителей нового микрорайона здесь был оборудован деревянный пешеходный переход. Между тем, в скором времени, встанет вопрос о переходе с 203 мркн на ул. Хабарова, который уже стоит в планах застройщиков.

— Необходимо коллективное обращение жителей о включении объекта в планы строительства для дальнейшего рассмотрения, — дали ответ представители Департамента градостроительной политики. Что касается глубокой траншеи, которая разделяет микрорайоны, то на его месте планируется строительство социального объекта с подземными гаражами.

Еще один актуальный вопрос – нехватка мест в детских садах. Как отметила заместитель главы Якутска по социальным вопросам, проблема детских садов в городе решается совместно с предпринимателями, открывающими частные детские сады. Одна из первоочередных задач, поставленных городскими властями на ближайшие годы – строительство новых зданий школ и детских садов.

Многодетная мама, проживающая в 202 микрорайоне, от имени семей с детьми-инвалидами, поделилась планами по созданию площадки для детей с ограниченными возможностями. Они самостоятельно разработали проект детской площадки, но его не осилить силами лишь общественности, необходима помощь городской администрации и спонсоров. Начальник Управления Губинского округа Любовь Саввина отметила, что в проекте застройки 203 микрорайона есть детская инклюзивная площадка, и, как и предлагаемый горожанами проект, может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства.

В завершение отчетного мероприятия Евдокия Евсикова призвала горожан вносить свою лепту и свой труд во благо развития родного города, предлагать свои идеи в рамках объявленного Года новаторства в городе Якутске.

В свою очередь, жители Губинского округа поблагодарили руководство столицы за проделанную в 2017 году работу и приняли положительно отчет по итогам деятельности.

Источник: Эхо столицы