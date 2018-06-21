АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
19
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.06.2018, 17:02
Республика
Фотофакт
Беченчинцы зарядились энергией на обряде встречи солнца
21.06.2018, 16:54
Политика
Якутские коммунисты выбрали кандидатов в депутаты
21.06.2018, 16:49
Общество
«Стерх-Сахамедстрах» поздравляет с национальным праздником Ыһыах
21.06.2018, 16:37
Происшествия
За подделку документов должник предстанет перед судом в Якутске
21.06.2018, 16:30
Экология
Эксклюзив
Дневник экспедиции: Плавучий университет прибыл в Олекминский улус (фоторепортаж)
21.06.2018, 16:19
Сахалыы
Иван Слепцов: Үрүҥ-тунах ыһыаҕынан!
21.06.2018, 16:05
Республика
В Усть-Алданском улусе восстанавливают дороги после паводка
21.06.2018, 15:49
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ осуществляет поставку кислорода технического назначения
21.06.2018, 15:48
История
Резонанс
Генсек Константин Черненко оказался родом не из Якутии?
21.06.2018, 15:33
Политика
Пост сдан, пост принят: В Москве представили нового постпреда Якутии
21.06.2018, 15:18
Желток
Эксклюзив
Баттл между спикером Жирковым и экс-мэром Михальчуком в ресторане
21.06.2018, 15:15
Столица
Фотофакт
Жители Губинского округа озеленяют дворы
21.06.2018, 15:08
Происшествия
Резонанс
Число отравившихся в якутском селе Хоро увеличилось вдвое
21.06.2018, 14:58
Общество
Путин призвал не затягивать с оказанием помощи пострадавшим от паводка
21.06.2018, 14:46
Происшествия
Смертельное ДТП в Мирнинском районе
21.06.2018, 14:43
Экономика
Турецкая делегация посетила ювелирный дом «Киэргэ»
21.06.2018, 14:30
Экономика
Интервью
Александр Саввинов: IT-отрасль – это основа развития цифровой и креативной экономики Якутска
21.06.2018, 14:19
Путешествия
Египет — страна пирамид, фараонов и не только!
21.06.2018, 13:59
Общество
Депутат Николай Васильев: Ысыах – это праздник упорядоченного человеческого микрокосма
21.06.2018, 13:25
Республика
Алданцы встретили восход солнца на территории местности «Сэвэки»
21.06.2018, 12:36
Общество
Поздравление Александра Саввинова с национальным праздником Ысыах
21.06.2018, 12:32
Столица
Позитив
Главный приз конкурса поэтов-сказителей «Ысыаха Туймаады-2018» – LADA
21.06.2018, 12:28
Культура & Образование
АК «Железные дороги Якутии» ждет молодых специалистов Транспортного техникума в Нижний Бестях
21.06.2018, 11:17
Столица
Позитив
Победитель «Игр Дыгына» получит 10 килограмм чая «Боотур»
21.06.2018, 10:45
Происшествия
Резонанс
Александру Уарову продлили срок ареста
21.06.2018, 10:36
Республика
Энергетики Якутии обучили правилам энергобезопасности свыше восьми тысяч школьников
21.06.2018, 10:33
Общество
Резонанс
Передача «Орёл и решка» прилетела в Якутск
21.06.2018, 9:52
Экономика
Объявление
21 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
21.06.2018, 9:45
Происшествия
Прокуратура: Мирнинскому «Коммунальщику» заплатили накопившуюся зарплату в 2 млн. рублей
21.06.2018, 9:40
Столица
Афиша
Программа «Ысыаха Туймаады-2018»
21.06.2018, 9:38
Общество
Айсен Николаев поздравляет с национальным праздником Ысыах
21.06.2018, 8:49
Происшествия
В Ленске сгорела баня
21.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 21 июня 2018
21.06.2018, 0:31
Общество
Сегодня день рождения депутата, замминистра и журналиста
20.06.2018, 22:10
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
20.06.2018, 22:08
Столица
Якутск посетит Владимир Вайнер
20.06.2018, 22:06
Политика
Резонанс
Якутский политсовет «Единой России» утвердил обновленные списки кандидатов
20.06.2018, 20:26
Столица
Экстра
Новые назначения в мэрии Якутска
20.06.2018, 20:19
Спорт
В Центральном круге провели турнир по хапсагаю для детей
20.06.2018, 20:07
Общество
Лига отцов Якутии за учреждение Дня отца в России
20.06.2018, 18:30
Экономика
Минсвязи Якутии объявило об отключении аналогового телевидения с 1 января 2019 года
20.06.2018, 18:15
Столица
Молодежные активисты Якутска обсудили развитие добровольчества
20.06.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Как спасти давшие трещину отношения
20.06.2018, 17:54
Экология
Фотофакт
В якутском селе грибы выросли раньше времени
20.06.2018, 17:38
Происшествия
В Якутии нашли мужчину, жестоко убившего пожилого человека на Ставрополье 14 лет назад
20.06.2018, 17:34
Происшествия
В Якутске ребенок получил травму в детской парикмахерской
20.06.2018, 17:33
Желток
Эксклюзив
Чекина не ставят на Минздрав – источник
20.06.2018, 17:20
Республика
Айсен Николаев обозначил точки развития Нерюнгринского района
20.06.2018, 17:13
Экология
Позитив
Плоггеры из Вилюйска делают мир лучше
20.06.2018, 17:07
Столица
С 1 июля подорожает проезд в автобусах
20.06.2018, 17:02
Экономика
В кассах АО «Теплоэнергия» можно получить развернутую консультацию
20.06.2018, 16:57
Финансы
Валерий Великих: АЭБ стремится быть рядом с клиентом даже в самых сложных ситуациях
20.06.2018, 16:50
Экономика
Интервью
Александр Гоголев: Для нас самое главное — бесперебойное и надежное снабжение теплом
20.06.2018, 16:48
Столица
Экстра
Назначение в мэрии Якутска
20.06.2018, 16:42
Экономика
Варенье «Сделано в Якутии» по 90 рублей в сети супермаркетов «Алмаз»
20.06.2018, 16:33
Культура & Образование
На проекте этнозвезды зрителей благословит Белый Шаман
20.06.2018, 16:29
Финансы
Банкиры познакомили воспитанников Мохсоголлохского детдома с основами финграмотности
20.06.2018, 16:19
Политика
Экстра
Назван председатель правительства Якутии
20.06.2018, 16:11
Спорт
Чемпионы России по боксу в Якутске получат по полмиллиона
20.06.2018, 16:04
Общество
Резонанс
В Госдуме РФ законопроект о национальных языках приняли за объявление войны
20.06.2018, 15:53
Происшествия
В Якутии в зоне затопления остаются четыре населенных пункта
20.06.2018, 15:49
Экономика
ЯТЭК помогает выбрать будущую профессию
20.06.2018, 15:40
Столица
Объявление
О движение автобусных маршрутов во время ЫсыахаТуймаады — 2018
20.06.2018, 15:28
Происшествия
Восемь лесных пожаров действуют на территории Якутии
20.06.2018, 15:23
Общество
«Гражданский активист». Подведены итоги республиканского конкурса
20.06.2018, 15:09
Общество
Алмазэргиэнбанк создает безбарьерную среду для людей с инвалидностью
20.06.2018, 14:57
Общество
Резонанс
Закон о родных языках: Предложения парламента Якутии поддержаны профильным комитетом Госдумы
20.06.2018, 14:39
Общество
В Амгинском районе должники расплатились со своими долгами
20.06.2018, 14:25
Экономика
Субсидии на авиаперевозки смогут перераспределять на три месяца раньше
20.06.2018, 14:10
Культура & Образование
Верхнеколымчане продолжают сбор средств в помощь пострадавшим от паводка землякам
20.06.2018, 14:00
Столица
Стартовал второй этап трансформации муниципальных услуг в сфере земельных отношений
20.06.2018, 13:27
Столица
Безопасность гостей Ысыаха Туймаады-2018 будет обеспечиваться круглосуточно
Архив новостей
Столица
21 июня 2018, 15:15
1035

Жители Губинского округа озеленяют дворы

По сложившейся доброй традиции дружные соседи Губинского округа сами стараются внести свой вклад в озеленение и благоустройство своей дворовой территории.

В минувшие выходные стали трудовыми для жителей 202 микрорайона.

По инициативе старосты корпуса №18 Кычкина Геннадия Модестовича активные жители при поддержке Управы «Губинского округа» и АО «Саханефтегазсбыт» облагородили детскую игровую площадку, посадили цветы и подготовили территорию для осенней посадки кустарников. С большим энтузиазмом обустроили клумбы

«Удалось не только благоустроить данную территорию, но и объединить людей в стремлении полюбить свой двор, подружиться с соседями и не останавливаться на достигнутом», – поделился Айаал Бурцев, руководитель Управления Губинского округа.

 

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.06.2018, 21:52
Политика
Резонанс
Павел Грудинин ожидает жаркого приема в Якутии
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
19.06.2018, 19:46
Столица
На Ысыахе Туймаады будет работать новый круглосуточный медпункт
16.06.2018, 21:03
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому
18.06.2018, 1:13
Экономика
Алексей Чертков шокировал общественность
16.06.2018, 21:59
Происшествия
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Усть-Алданского улуса
19.06.2018, 17:07
Политика
Экстра
Очередные отставки
16.06.2018, 20:50
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: «Киэргэ» приглашает на конкурс кузнецов
16.06.2018, 4:36
Происшествия
Эксклюзив
Стилист Дая Аталларова, избитая бывшим мужем, госпитализирована
16.06.2018, 22:59
Желток
Эксклюзив
Депутат-бизнесмен женит сына!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
21.06.2018

Пост сдан, пост принят: В Москве представили нового постпреда Якутии

Экономика
21.06.2018

Турецкая делегация посетила ювелирный дом «Киэргэ»

Путешествия
21.06.2018

Египет — страна пирамид, фараонов и не только!

Общество
21.06.2018

Поздравление Александра Саввинова с национальным праздником Ысыах

Позитив
Столица
21.06.2018

Победитель «Игр Дыгына» получит 10 килограмм чая «Боотур»

Резонанс
Происшествия
21.06.2018

Александру Уарову продлили срок ареста

Резонанс
Общество
21.06.2018

Передача «Орёл и решка» прилетела в Якутск

Резонанс
Политика
20.06.2018

Якутский политсовет «Единой России» утвердил обновленные списки кандидатов