Жители Губинского округа озеленяют дворы

По сложившейся доброй традиции дружные соседи Губинского округа сами стараются внести свой вклад в озеленение и благоустройство своей дворовой территории.
В минувшие выходные стали трудовыми для жителей 202 микрорайона.
По инициативе старосты корпуса №18 Кычкина Геннадия Модестовича активные жители при поддержке Управы «Губинского округа» и АО «Саханефтегазсбыт» облагородили детскую игровую площадку, посадили цветы и подготовили территорию для осенней посадки кустарников. С большим энтузиазмом обустроили клумбы
«Удалось не только благоустроить данную территорию, но и объединить людей в стремлении полюбить свой двор, подружиться с соседями и не останавливаться на достигнутом», – поделился Айаал Бурцев, руководитель Управления Губинского округа.
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