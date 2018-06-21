Жители Губинского округа озеленяют дворы

По сложившейся доброй традиции дружные соседи Губинского округа сами стараются внести свой вклад в озеленение и благоустройство своей дворовой территории.

В минувшие выходные стали трудовыми для жителей 202 микрорайона.

По инициативе старосты корпуса №18 Кычкина Геннадия Модестовича активные жители при поддержке Управы «Губинского округа» и АО «Саханефтегазсбыт» облагородили детскую игровую площадку, посадили цветы и подготовили территорию для осенней посадки кустарников. С большим энтузиазмом обустроили клумбы