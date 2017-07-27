Жители Губинского округа обсудили предстоящий ремонт своих дворов

Первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников 26 июля провел традиционный плановый объезд дворов, включенных в муниципальную программу по формированию современной городской среды на территории городского округа в 2017 году.

Совместно с представителями Окружной администрации города Якутска и профильных структур посетили два двора на территории Губинского округа, находящиеся по ул. Бестужева-Марлинского 1/1, 3\1, и 202 микрорайон, 3 и 4 корпуса.

Участники объезда проверили ход работ по благоустройству, встретились с подрядчиками и жителями.

Отметим, что в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», начатого по инициативе Президента РФ и поддержанного политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в этом году в городе Якутске пройдет комплексное благоустройство 23 дворовых территорий и 9 общественных пространств. Эти дворы и скверы были отобраны по итогам общественного обсуждения и при непосредственном участии собственников дворов.

Во дворе по ул.Бестужева-Марлинского, 1/1, ремонтируются придомовые проезды, появятся новые урны и скамейки. Территория будет очищена от старых, самовольных построек и объектов в виде деревянных ограждений, железных контейнеров и гаражей.

Дмитрий Садовников поручил управлению Губинского округа и управляющей компании убрать визуальный мусор (рекламные листовки, плакаты), вывезти гаражи, контейнеры, привести в порядок санитарную точку и выдать предписание Якутской ТЭЦ, чтобы предприятие привело в порядок внешний вид теплосетей.

Дворовая территория, объединяющая 3 и 4 корпуса 202 микрорайона, вошла в список 8 приоритетных дворов по капитальному ремонту. Помимо новых дорог здесь появятся зона отдыха, детская площадка с различными интересными дизайнерскими и ландшафтными решениями и парковка.

На встречу с первым заместителем главы города вышли местные жители. Горожане предложили пересмотреть первоначальное решение об обустройстве сквера. Вместо него они предлагают разместить вторую детскую площадку. «В нашем районе уже имеются скверы, где можно погулять и посидеть. Например, рядом с нами находится замечательный мемориальный комплекс «Солдат Туймаады». Да и в небольших дворовых скверах обычно собирается различный неблагополучный контингент, поэтому детская площадка будет гораздо полезнее», — говорит жительница 4 корпуса Валентина Усачева. Кроме того, жители уточнили за чей счет будет производиться полив зеленых насаждений и другие актуальные вопросы.

«Сегодня объехали территорию дворов Губинского округа. Видим, что интерес у жителей к обустройству дворовых территорий есть. Они поддерживают проект. Проблема остается по вывозу гаражей. Хозяева гаражей и контейнеров против того, чтобы вывозили их имущество. Но программа по формированию комфортной городской среды не предусматривает компромиссов. Железные гаражи и контейнеры уродуют наш город, и люди должны это понимать. Собственники добровольно должны вывозить свои гаражи на дачные участки или на территории, обговоренные с управлениями округов, это станет для нас большой поддержкой», — подчеркнул Дмитрий Садовников.

Подводя итоги объезда, первый заместитель главы города Якутска отметил, что за проведением ремонтных работ в каждом дворе будет следить общественная комиссия, сформированная из представителей Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия», Якутской городской Думы, активистов и общественников столицы.

Цели и задачи общественной проверки – это контроль за подрядчиками на местах, визуальный осмотр того, как проводятся работы по демонтажу старого асфальта, пней, труб, грунта, бетонных конструкций, а также как выполняются работы в соответствии с проектами дворов, согласованных с жителями.

В сентябре этого года все работы по благоустройству дворовых территорий должны быть завершены.