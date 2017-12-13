Жители города стали активнее взаимодействовать с местными властями

По сложившейся традиции, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации во всех округах и пригородах столицы республики состоялся Общероссийский день приема граждан.

В городе Якутске прием граждан по личным вопросам провели первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников, заместитель главы города по социальным вопросам Евдокия Евсикова, заместитель главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов, заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий Михайлов.

Прием граждан также осуществлен руководителями и специалистами структурных подразделений Окружной администрации города Якутска: Департаментом жилищных отношений, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», Агентством земельных отношений, Департаментом градостроительной политики, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Департаментом имущественных и земельных отношений, отделом опеки и попечительства, Управлением образования, Управлением архитектуры и градостроительной политики, Управлением муниципального контроля, отделом обращений граждан, управлениями округов и пригородов.

Начальник отдела обращений граждан Окружной администрации города Якутска Анна Элякова рассказала, что Общероссийский день приема граждан Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина проводится с 2013 года.

«В городе Якутске Общероссийский день приема граждан, как и по всей стране ежегодно проводится в День Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Общереспубликанский день приема граждан проходит ежегодно 27 апреля в День Республики Саха (Якутия) и 27 сентября в День государственности республики. В этом году в Общероссийском дне приема граждан приняло участие рекордное количество горожан, это говорит о том, что жители города стали активнее взаимодействовать с органами муниципальной власти. Нас очень радует, что горожане не только поднимают личные проблемные вопросы, но и приходят со своими предложениями, инициативами, проектами, которые планируют реализовать на территории города Якутска», — отмечает Анна Николаевна.

В этот день горожане задали свои интересующие вопросы не только на личном приеме, но и через видеоконференцсвязь в режиме реального времени.

Например, через видеоконференцсвязь жители смогли получить консультации и разъяснения от специалистов Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Министерства экономики, Министерства инвестиционного развития и предпринимательства, Министерства охраны природы, Министерства промышленности и геологии, Приемной Президента РФ по РС (Я), Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по РС (Я), Управления Росреестра РС (Я).

В Общероссийском дне приема граждан приняли участие 225 человек, из них 62 задали вопросы через видеосвязь. Самое большое количество обращений поступило в адрес отдела опеки и попечительства – 35, в Агентство земельных отношений — 33, Управление архитектуры и градостроительной политики — 21.

Наиболее активными участниками стали жители Губинского, Строительного и Центрального округов. Среди пригородов лидирующие позиции по количеству заявителей заняли с. Маган и мкрн. Кангалассы.

Всем были даны консультации, разъяснения, рекомендованы алгоритмы будущих действий по решению поднятых проблемных вопросов и народных инициатив.