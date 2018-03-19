Жители Горного и Вилюйского районов узнали секреты эффективного управления финансами

Центр поддержки предпринимательства РС(Я) и Представительство Компании АТМ провели бесплатные мастер классы в Горном (14 марта) и Вилюйском районах (15 марта) на тему: «Секреты Эффективного управления финансами».

Были даны принципы управления финансам, технологии управления и какие результаты от внедрения системы на примере деятельности Гостиницы «Орто Дойду». В мастер классах участвовало более 25 человек.

Среди них были такие предприниматели как Иванов Иван Иванович (Табун), Атакова Мария Дмитриевна, Алексеева Куннэй Васильевна, Андреев Петр Николаевич, Григорьева Валентина Николаевна, и.тд. У всех появился большой интерес к административной технологии управления и море вопросов не смотря на то, что они являются уже состоявшимися предпринимателями.

Главное все слушатели остались очень довольными, мы получили много приятных отзывов, к примеру вот что пишет заведующая ЦПП г. Вилюйский Лилия Владимировна «Интересную и полезную информацию получила. Жаль что не очень много предпринимателей интересуются и обучаются . Такие курсы необходимо продвигать, возможно ещё раз можно организовать в Вилюйске. Большое вам спасибо…»

Аналогичные БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ будет проходить и в других улусах:

20 марта — Ытык-Куель с 15 часов

20 марта — Чурапча с 11 часов

21 марта — Намцы с 11 часов

22 марта — Борогонцы с 15 часов

28 марта — Майа

28 марта — Покровск

29 марта — Амга

О времени и месте проведения можно узнать в Бизнес инкубаторах и ЦПП на местах или по тел. 89142568684 Туяра.