Жители Гагаринского округа ждут строительства больницы

Жители Гагаринского округа ждут строительства нового здания Городской больницы №2. По словам граждан, оно смогло бы значительно улучшить систему качественного обслуживания населения в округе. Об этом они сообщили Первому заместителю Председателя Якутской городской Думы Марине Силкиной на встрече, которая состоялась во дворе домов Можайского 15/1 и 15/2. По словам первого зампреда, строительство больницы стоит в планах городского округа на ближайшее время. Вся работа завершена, определен земельный участок, проектно-сметная документация, проведена экспертиза.

На встрече также присутствовали член Координационного совета предпринимателей мкр. Марха Андрей Петров, главный врач Якутской городской больницы №2 Саргылана Васильева, представители УК ЖКХ «Гагаринский», ТСЖ «Успех».

Жители улицы Можайского подняли вопросы благоустройства подъездных путей к домам, детских площадок, строительства бани, храма и спортивного объекта.

«Такие дворовые встречи нам, жителям, очень нужны, чтобы напрямую общаться с представителями власти и донести до них наши просьбы в решении тех или иных проблем. И результат есть. Например, мы просили убрать мусор с электростанции, установить оградки возле домов – всё исполнено. Уверена, что все те вопросы, которые мы подняли сегодня, тоже будут решены,» — отметила Валентина Карпова, староста дома по Можайского, 15/6.

Отметим, что дворовые встречи проходят не только с жителями Гагаринского, но и Строительного округов на протяжении месяца. Всего за последние дни было проведено 14 мероприятий, в ходе которых шло обсуждение насущных проблем населения с участием депутатов округа.

Это вопросы о принятии мер над долгостроем на Кузьмина 24/1а, о строительстве новой поликлиники, бассейна в Гагаринском округе, о ремонте и установке детских площадок в Строительном округе, об озеленении, организации парковочных мест, освещении дорог, о благоустройстве прибрежной зоны Белого озера, сносе аварийных заброшенных домов, об укладке тротуаров, установке скамеек, лежачих полицейских, асфальтировании дорожек, проведении субботников, организации досуга детей и другие вопросы.

По итогам встреч многие из них решены, например, просьба жителей о необходимости установки лежачих полицейских по ул. Якутская 2/16 и 2/17. Также активные жители округа приняли непосредственное участие вместе со своими депутатами в посадке цветов. Сейчас проводятся работы по установкам теплых остановок в округах.

Вопросов остается еще не мало, и они требуют комплексного подхода и большего количества времени и средств для разрешения. Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина подчеркнула, что дворовые встречи оправдали свою состятельность, поскольку именно совместными усилиями с жителяи можно разрешить большинство проблем.