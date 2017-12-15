Жители двух северных районов с начала недели не могут вернуться домой из Якутска

Жители Эвено-Бытантайского и Абыйского улусов не могут вылететь из аэропорта “Якутск” домой. 84 человека вынуждены оставаться в столице до понедельника, 18 декабря, когда ожидается возобновление авиасообщения. Речь идет о трех рейсах по направлениям “Якутск – Саккырыр – Якутск” и “Якутск – Белая Гора – Якутск”. О задержке рейсов НВК “Саха” сообщили сами пассажиры.

“Мы должны были вылететь еще во вторник, 12 декабря, но рейс отменили. Как нам говорят, аэропорт “Саккырыр”не может принять самолет из-за плохой погоды. К нам прибавились еще пассажиры рейса, который должен был вылететь в четверг. Мы вынуждены жить кто -где: у знакомых, у родственников, кто-то за свой счет поселился в гостинице. Авиакомпания предоставила места в гостинице только 10-м пассажирам, а для других, сказали, мест не хватает. Мы каждое утро ездим на такси с вещами в аэропорт в надежде вылететь домой”, – сказала пассажир рейса “Якутск -Саккырыр”.

В аэропорту Эвено-Бытантайского улуса подтвердили, что рейсы не могут приземлиться из-за погодных условий. В данное время видимость не соответствует норме.