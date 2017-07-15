Жители домов по Бестужева-Марлинского и Федора Попова обсудили предстоящий ремонт

Горожане, чьи дворовые территории были включены в муниципальную программу формирования городской среды в 2017 году, в эти дни на выездных встречах с руководством города активно обсуждают моменты предстоящего процесса.

Так, 14 июля, первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников совершил очередной плановый объезд по дворам домов ул. Бестужева-Марлинского 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 и Ф. Попова 10/1. Ранее, 12 июля, он встречался с жителями многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 9, Петра Алексеева, 4/3, 6/2, пр. Ленина, 7-7/2, 11-11/2. Темой встреч стал осмотр территории и обсуждение рабочих моментов подготовительного этапа, который должен начаться уже на днях.

В объездах принимают участие представители профильных структур Окружной администрации, ОАО «Водоканал», руководство управления округа и другие специалисты, которые будут работать над реализацией программы.

На месте были осмотрены подъездные пути, состояние территорий, где и как будет произведена укладка асфальта и многое другое.

Двор, вокруг которого расположены шесть многоквартирных жилых домов по Бестужева-Марлинского, является одним из восьми приоритетных дворовых территорий в общем списке. Здесь должна появиться новая зона отдыха, спортивная, детская площадки с интересными дизайнерскими и ландшафтными решениями. Первый этап работ — обустройство дороги.

«Мы будем делать тротуары, придомовые проезды. Предстоит выполнить большой объем работы. Подготовка начнется в эти выходные, планируем завершить все через месяц. Подрядной организацией, которая будет заниматься дорожными работами, станет «Сахатрансстрой», — говорит главный специалист отдела надзора за внешним благоустройством МКУ «СЭГХ» Лаврентий Семенов.

Также участники объезда осмотрели территорию соседнего двора по ул. Ф. Попова, 10/1, где в отличие от первой дворовой территории будет применен минимальный перечень работ по благоустройству в виде асфальтирования.

«Жильцы хотят оставить гаражи, чтобы их двор не продувало сквозняком и не заносило песок, пыль. Взамен они предлагают их покрасить и сделать объектом уличного стрит-арта. Мы же в рамках проекта предложили вместо гаражей поставить интересную малую архитектурную форму в виде стены, которая выполняла бы не только оградительные функции, но и украшала двор своим внешним видом», — рассказывает советник главы г. Якутска Наталья Демина.

Инициативную группу жильцов двух дворов представила активистка Тамара Попова, проживающая в соседнем доме на Бестужева-Марлинского, 7/1. Она отметила, что все соседи очень ждут начала работ, люди поддерживают проект и готовы сами к нему подключиться.

По итогам объезда Дмитрий Садовников поручил профильным службам, а также жильцам «сверить часы» и действовать сообща.

Напомним, в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», начатого по инициативе Президента РФ и поддержанного политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в этом году в Якутске будет проведено комплексное благоустройство 23 дворовых территорий и 9 общественных пространств. Эти дворы и скверы были отобраны по итогам общественного обсуждения и при непосредственном участии собственников дворов и должны быть реализованы до конца года.