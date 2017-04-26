Жители аварийных домов получили ключи от новых квартир в столице

В канун Дня Республики Саха (Якутия) ключи от новых квартир в жилом доме по ул. Лермонтова, 102, получила 81 семья — участники подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем население городского округа «город Якутск». Застройщиком является Акционерное общество «ДСК».

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие председатель Правительства РС (Я) Евгений Чекин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Галина Данчикова, глава города Якутска Айсен Николаев, заместитель Председателя Правительства РС (Я) Игорь Никифоров, министр архитектуры и строительного комплекса РС (Я) Вера Кузакова, генеральный директор АО «ДСК» Игорь Гаврилкин.

Счастливые новоселы принимали поздравления с Днем Республики Саха (Якутия) и с долгожданным событием в их жизни. Новоселы делились своими планами и выражали слова благодарности в адрес руководства республики и города.

«Сегодня для нас очень волнительный день. Получение квартиры в таком хорошем доме, в таком прекрасном районе – это большое событие. Очень здорово, что в нашей республике, в нашем городе работает такая программа по переселению граждан из аварийного жилья. Надеемся и верим, что наш город Якутск со временем станет самым современным и красивым городом России», — говорит Людмила Приходько.

Молодая семья Кухаревых стояла в очереди за улучшением жилищных условий с 2003 года. «Раньше мы жили на улице Якутская. Нам дали трехкомнатную квартиру с готовым ремонтом. Новую квартиру пока не смотрели, но уже многое планируем. Хотели бы поблагодарить руководство республики и города, лично главу г. Якутска Айсена Николаева, начальника Департамента жилищных отношений Игоря Ткаченко и всех специалистов департамента, которые всегда шли нам навстречу, помогали с документами. Спасибо вам всем за поддержку», — отмечает горожанка Клара Кухарева.

«Мы жили на ул.Бестужева-Марлинского, ждали заселение с 2011 года. Эмоций очень много, наше желание исполнилось. Получили квартиру в центре столицы, вид очень красивый из окна. Счастлива, что сейчас вся моя большая семья, дети и внуки будут чаще приходить в гости», — рассказывает пенсионерка Екатерина Томская.

Отметим, что сегодня в Якутске действует несколько программ, подразумевающих снос и расселение домов. Одна из них — программа переселения из аварийного фонда, действующая в рамках федерального законодательства с 2013 по 2017 годы. К сентябрю этого года программа должна завершиться, на сегодня она исполнена на 90%. Ожидается сдача еще четырех объектов, по одному переселение начнется в ближайшее время, по остальным срок ввода в соответствии с муниципальными контрактами до 30 июня текущего года.

Известно, что Якутск сносит дома не только по этой программе, но и по ряду других. Например, подключаются частные инвесторы, застройщики, перед которыми администрация города ставит соответствующие условия по переселению. В общей сложности за последние 3 года в Якутске снесено 278 домов, в планах на текущий год снести еще порядка 100. Из них 10 сносятся уже в ближайшее время. Соответственно, жители этих домов получают взамен новые квартиры.