Жители аварийных домов и сироты получили ключи от новых квартир

В Промышленном округе города Якутска, в преддверии Дня защиты детей, состоялось знаменательное событие — вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам в новостройке по ул. Бабушкина, 12/3.

Приняли участие глава города Якутска Айсен Николаев, заместитель министра архитектуры и строительного комплекса республики Павел Кылатчанов, генеральный директор ООО «Оптима-Строй» Арагац Папоян, жители и общественность Промышленного округа.

Глава города отметил, что программа по переселению жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, находится на финишной прямой. По информации Департамента жилищных отношений до 1 сентября 2017 года ожидается ввод еще 200 квартир, из которых 62 — ко Дню России, 140 – до Ысыаха Туймаады. По решению Президента страны Владимира Путина новый этап программы будет реализован до 2019 года.

Заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Павел Кылатчанов поблагодарил руководство города Якутска за своевременный ввод объектов.

В это торжественный день ключи от новых квартир с современной отделкой и планировкой получили 14 новоселов. От имени жильцов с благодарственной речью в адрес строителей, проектировщиков, городских и республиканских властей выступила Кристина Бивенец. «Сегодня наступил один из счастливейших и радостных дней в нашей жизни — мы получили ключи от уютных квартир, что стало для нас большим подарком. Особую благодарность выражаем Окружной администрации города Якутска, строителям, проектировщикам и всем, кто помог осуществиться нашей мечте», — сказала она.

Переселенец из аварийного жилья Людмила Гаврилова стала обладательницей двухкомнатной квартиры. «Я проживала в деревянном доме по ул. Свердлова, 18, который снесли в прошлом году. По сравнению с тем, в каких условиях мы проживали, новая квартира просто настоящий дворец. Квартира очень уютная, светлая, теплая, мне она сразу понравилась. Когда впервые переступила порог, долго не могла поверить, что это действительно наш новый дом. Теперь будем обустраиваться, покупать мебель, создавать уют», — делится радостью Людмила Архиповна.

Сирота Анатолий Рябов получил однокомнатную квартиру: «Здесь мне нравится все, светло и просторно. И самое главное, не нужно делать ремонт, закупать сантехнику, все сделано под ключ. Здесь я будут жить со своей любимой девушкой, с которой планирую связать жизнь».

Обладательница однокомнатной квартиры Кристина Саидова рассказала, что скоро в семье ожидается пополнение: «У нас родится малыш, поэтому очень счастливы, что получили ключи в преддверии этого важнейшего для нашей семьи события. В очередь как сирота встала в 2014 году, поэтому мне не пришлось долго ждать. Когда позвонили и сказали, что мне дадут ключи, то долго не могла поверить, что все так быстро получилось. Огромное спасибо главе нашего города Айсену Николаеву, начальнику Департамента жилищных отношений Игорю Ткаченко, всем строителям».