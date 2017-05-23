Жители 1 Мальжагарского наслега — асы по софинансируемым проектам!

Благотворительный марафон прошел в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса 19 мая в рамках участия в программе Всемирного банка «Поддержка местных инициатив». По условиям конкурса муниципалитеты должны были провести общественные обсуждения, а население — определить голосованием куда и на какие нужды направить средства.

Месяц назад более 300 жителей 1 Мальжагарского наслега проголосовали за строительство современной спортивной площадки. При этом софинансирование на реализацию проекта от муниципального образования будет составлять не менее 5%, личный вклад граждан – не менее 3%. Срок реализации проекта регламентирован: в течение года итог вложенных средств должен быть налицо.

«Мы заручились поддержкой спонсоров, нам окажут содействие крупные строительные предприятия улуса, да и сами жители села не останутся в стороне. Наслег запланировал ряд благотворительных акций, булгунняхтахцы готовы провести субботники, и конечно, в бюджете поселения предусмотрены средства софинансирования работ. Если наслег попадет в программу инициативного бюджетирования в течение лета мы сможем реализовать мечту селян — построим современную спортивную площадку» — сообщили организаторы благотворительного марафона.

Общими усилиями в этот день было собрано 167 651 рублей.«Была разыграна лотерея по входным билетам, — говорит замглавы наслега Лидия АЛЕКСЕЕВА, — В качестве призов были выставлены местная продукция из частных подворий, поделки рукодельниц, добыча охотников, рассада для огородников, домашняя живность. Была разыграна путевка в туркомплекс «Булуус».Главный приз — теленок также нашел своего хозяина. Совет мужчин предоставил 40 уток для продажи. Все предприятия, общественные объединения, местные предприниматели и микрорайоны «түөлбэ» внесли свой весомый вклад — активно участвовали в ярмарке-продаже».

Как сообщили в администрации наслега, сбор средств продолжается. Специальные ящики для средств на строительство спортплощадки находятся установлены во всех местных магазинах села Булгунняхтах.

P. S. Как стало известно Сетевому изданию «Sakhalife» из ЯСИА, жителям села Булгунняхтах Хангаласского улуса удалось собрать 210 тысяч рублей в ходе благотворительного вечера, прошедшего в Якутске 16 апреля 2016 года. Средства, вырученные с ярмарки-выставки и продажи билетов, пошли на достройку Многофункционального центра культуры».