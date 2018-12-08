Жителей Якутска приглашают сегодня на самую холодную уличную дискотеку

Жителей и гостей столицы приглашают в субботу на самую холодную дискотеку «Сияние Севера», которая начнется в 17:00 на площади Дружбы.

Мероприятие проводится в рамках празднования 375-летия Среднеколымска.

В программе — встреча символа города, северные танцы, угощение строганиной и многое другое, сообщают организаторы.

Ранее, в 2015 году, дискотека в Среднеколымске, проведенная в минус 42.4 градуса, была зарегистрирована в Книге рекордов России как «Профессиональная уличная дискотека при самой низкой температуре».

Источники материалов: Россия24, news.ykt.ru