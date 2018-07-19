Жителей Якутска приглашают на утренние тренировки

«Молодая Гвардия Единой России» совместно с известными якутскими фитнес-клубами запускает новый социальный проект «Заряжайся!», целью которого является популяризация спорта.

Проект стартует 28 июля на фонтанной площади парка культуры и отдыха. Занятия будут проходить каждую субботу с 8 часов утра. Первое проведут тренеры фитнес-клуба «Bodyline Yakutsk». 4 августа приверженцы здорового образа жизни встретятся с фитнес-тренерами спортивного клуба «SportБAZA». В течение часа профессионалы продемонстрируют различные упражнения на все группы мышц.

Сообщается, что занятия будут проводиться до конца лета каждую субботу.

«Я являюсь сторонником активного образа жизни, с удовольствием занимаюсь спортом. Считаю, что именно зарядка или тренировки по утрам придают бодрость организму, а также формируют позитивное настроение на целый день. Поэтому и инициировала проект «Заряжайся!». Я призываю всех жителей и гостей города Якутска присоединиться к занятиям и начать свой день продуктивно», — рассказала активист «Молодой Гвардии» Кира Попова.

Для участия нужно предварительно записаться по телефону 89244604244.