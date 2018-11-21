Жителей Якутии приглашают принять участие в создании экопутеводителя

Движение ЭКА приглашает жителей Якутии принять участие в составлении всероссийского экологического путеводителя Kapoosta.ru. Проект представляет собой единую интерактивную карту российских «зеленых» объектов, услуг и мероприятий, который на сегодняшний день уже объединяет 544 экоточки в 50 регионах.

Для того, чтобы добавить новую точку в путеводитель, необходимо зарегистрироваться на сайте Kapoosta.ru и заполнить анкету, указав, почему объект должен быть включен в «зеленый» гид, как он минимизирует свой экологический след и дает возможность сделать это своим пользователям. Новая отметка появится на карте после проверки модератором.

На Kapoosta размещаются следующие объекты:

— магазины, где можно приобрести эко/ био/ organic товары;

— магазины без упаковки;

— благотворительные магазины;

— приюты для животных, зоозащитные организации;

— сыроедческие, веганские, вегетарианские кафе;

— экологические мероприятия;

— некоммерческие организации экологической направленности;

— экологические мероприятия и организации, которым нужны волонтеры;

— социальные проекты в экосфере;

и другие тематические объекты.

Кроме того, на карте можно отмечать переработчиков и заготовителей вторсырья, что способствует продвижению раздельного сбора и переработки отходов в России.

“Наша цель – вовлечь как можно больше людей в создание экологического гида и помочь друг другу найти места, где можно купить экологичные продукты, насладиться этичной кухней, поучаствовать в экологических мероприятиях, стать их волонтером или соприкоснуться с природой. С помощью нашей интерактивной карты “зеленые” предприниматели и некоммерческие организации смогут рассказать о себе и найти новых партнеров”, — рассказывает Вероника Пушкарева, координатор проекта kapoosta.ru.

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и бережное отношение в природе. Среди направлений работы ЭКА – реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых; формирование ответственного обращения с отходами; защита экологических прав граждан; лесовосстановление; и другие. Подробнее об организации — http://ecamir.ru/