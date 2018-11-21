Жителей Якутии приглашают принять участие в создании экопутеводителя

Движение ЭКА приглашает жителей Якутии принять участие в составлении всероссийского экологического путеводителя Kapoosta.ru. Проект представляет собой единую интерактивную карту российских «зеленых» объектов, услуг и мероприятий, который на сегодняшний день уже объединяет 544 экоточки в 50 регионах.
Для того, чтобы добавить новую точку в путеводитель, необходимо зарегистрироваться на сайте Kapoosta.ru и заполнить анкету, указав, почему объект должен быть включен в «зеленый» гид, как он минимизирует свой экологический след и дает возможность сделать это своим пользователям. Новая отметка появится на карте после проверки модератором.
На Kapoosta размещаются следующие объекты:
— магазины, где можно приобрести эко/ био/ organic товары;
— магазины без упаковки;
— благотворительные магазины;
— приюты для животных, зоозащитные организации;
— сыроедческие, веганские, вегетарианские кафе;
— экологические мероприятия;
— некоммерческие организации экологической направленности;
— экологические мероприятия и организации, которым нужны волонтеры;
— социальные проекты в экосфере;
и другие тематические объекты.
Кроме того, на карте можно отмечать переработчиков и заготовителей вторсырья, что способствует продвижению раздельного сбора и переработки отходов в России.
“Наша цель – вовлечь как можно больше людей в создание экологического гида и помочь друг другу найти места, где можно купить экологичные продукты, насладиться этичной кухней, поучаствовать в экологических мероприятиях, стать их волонтером или соприкоснуться с природой. С помощью нашей интерактивной карты “зеленые” предприниматели и некоммерческие организации смогут рассказать о себе и найти новых партнеров”, — рассказывает Вероника Пушкарева, координатор проекта kapoosta.ru.
Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и бережное отношение в природе. Среди направлений работы ЭКА – реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых; формирование ответственного обращения с отходами; защита экологических прав граждан; лесовосстановление; и другие. Подробнее об организации — http://ecamir.ru/