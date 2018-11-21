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21 ноября 2018, 9:01
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Жителей Якутии приглашают принять участие в создании экопутеводителя

Движение ЭКА приглашает жителей Якутии принять участие в составлении всероссийского экологического путеводителя Kapoosta.ru. Проект представляет собой единую интерактивную карту российских «зеленых» объектов, услуг и мероприятий, который на сегодняшний день уже объединяет 544 экоточки в 50 регионах.

Для того, чтобы добавить новую точку в путеводитель, необходимо зарегистрироваться на сайте Kapoosta.ru и заполнить  анкету, указав, почему объект должен быть включен в «зеленый» гид, как он минимизирует свой экологический след и дает возможность сделать это своим пользователям. Новая отметка появится на карте после проверки модератором.

На Kapoosta размещаются следующие объекты:

—           магазины, где можно приобрести эко/ био/ organic товары;

—         магазины без упаковки;

—        благотворительные магазины;

—         приюты для животных, зоозащитные организации;

—           сыроедческие, веганские, вегетарианские кафе;

—           экологические мероприятия;

—           некоммерческие организации экологической направленности;

—           экологические мероприятия и организации, которым нужны волонтеры;

—           социальные проекты в экосфере;

и другие тематические объекты.

Кроме того, на карте можно отмечать переработчиков и заготовителей вторсырья, что способствует продвижению раздельного сбора и переработки отходов в России.

“Наша цель – вовлечь как можно больше людей в создание экологического гида и помочь друг другу найти места, где можно купить экологичные продукты, насладиться этичной кухней, поучаствовать в экологических мероприятиях,  стать их волонтером или соприкоснуться с природой. С помощью нашей интерактивной карты “зеленые” предприниматели и некоммерческие организации смогут рассказать о себе и найти новых партнеров”, — рассказывает Вероника Пушкарева, координатор проекта  kapoosta.ru.

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и бережное отношение в природе. Среди направлений работы ЭКА – реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых; формирование ответственного обращения с отходами; защита экологических прав граждан; лесовосстановление; и другие. Подробнее об организации — http://ecamir.ru/

Источник: Евгения Савина, Пресс-секретарь Движения ЭКА.
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20.11.2018

Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!

Анонс
Культура & Образование
20.11.2018

Ювелирная мастерская Петра Алексеева приглашает на вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»

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$тильМарк€т: обменяй свои вещи на скидку!

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20.11.2018

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