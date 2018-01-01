Жителей Якутии ожидает рост тарифов ЖКХ

В 2018 году в Якутии ожидается самое большое повышение тарифов на коммунальные услуги.

Это связано со вступлением в силу распоряжения Правительства РФ от 26 октября 2017 года. Согласно документу, повышение платы за ЖКХ произойдет с 1 июля.

В среднем по России повышение составит 4,1%. В Новосибирской области и Северной Осетии средний рост тарифов составит 3%.

Самое большое повышение стоимости коммунальных услуг ожидается в Санкт-Петербурге и Республике Саха (Якутия) – здесь тарифы вырастут на 6%.