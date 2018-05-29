Жителей Верхоянска предупреждают о паводке

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 16.00 (якт) 29 мая 2018 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сиктях Булунского района, гидропоста нет, густой ледоход.

Верхняя кромка – на границе Жиганского и Булунского районов, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 135 км. За сутки ледоход продвинулся на 145 км.

30-31 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Кюсюр Булунского района.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается на границе Среднеколымского и Нижнеколымского районов, густой ледоход. Верхняя кромка – в 100 км ниже г. Среднеколымск, уровень воды у г. Среднеколымска составляет 1259 см при критическом 1200 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 203 км. За сутки ледоход продвинулся на 143 км.

— у н.п. Зырянка уровень воды составляет 907 см при критическом 770 см, чисто.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района, измерения не проводятся, чисто.

На реке Березовка (правый приток р.Колыма) вышла в устье.

— у н.п. Березовка, уровень воды составляет 991 см при критическом 1000 см, чисто.

В ближайшие сутки рост уровней воды у н.п. Березовка продолжится с выходом воды на пойму.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть – Янского и Верхоянского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Усть – Куйга Усть – Янского района уровень воды составляет 917 см при критическом 1309 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Сайды Верхоянского района, уровень воды составляет 1026 см при критическом 1200 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 219 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

В ближайшие сутки — двое суток ожидается вскрытие реки г/п Юбилейная Усть – Янского района.

В связи с увеличением склонового стока в верховьях реки Яна, в ближайшие сутки – двое подъем уровней воды на территории Верхоянского района продолжится, у н.п. Верхоянск ожидается выход воды на пойму с подтоплением пониженных участков местности.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Крест — Майор Абыйского районов, гидропоста нет, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 200 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

— у н.п. Белая Гора уровень воды оставляет 779 см при критическом 1350 см, наблюдаются подвижки льда.

29-30 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Белая Гора Абыйского района.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в районе гидропоста Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1249 см, критической отметки нет, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Сухана Оленекского района уровень воды составляет 1397 см критической отметки нет, средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 700 км. За сутки ледоход продвинулся на 700 км.

В ближайшие 3-4 суток ледоход будет продвигаться в нижнем течении реки, на территории Булунского района.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.