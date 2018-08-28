Жителей столицы приглашают форум городской культуры

На этой неделе в Якутске проходят основные мероприятия Форума городских сообществ «Городская культура».

Жителей столицы приглашают на открытые лекции, мастер-классы, семинары и встречи, посвященные вопросам благоустройства и городской среды. Одна из основных задач форума – наладить взаимодействие сообществ горожан, организаторов городского пространства, архитекторов, авторов арт-объектов и деятелей искусства. Форум проводится в рамках V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18 и организован Администрацией города Якутска совместно с Министерством культуры и духовного развития РС(Я).

Главное общественное мероприятие состоится 29 августа на площади Орджоникидзе. Вас ждут открытые лекции «Город и музей: модели взаимодействия» (доктор культурологии Ольга Сапанжа), «Культурное пространство северного города – параметры притяжения» (доктор искусствоведения Елена Боровская), «Новый формат взаимодействия городских сообществ, предпринимателей и представителей креативных профессий на примере пространства коллективной работы «Точка кипения» (программный директор пространства коллективной работы «Точка кипения — Якутск» Иван Степанов), «Организация детского музыкального лагеря, продвижение и художественная часть проекта» (джазмен, пианист, вокалист, композитор Егор Ефимов).

Здесь же пройдут мастер-классы по рисованию и карвингу (фигурная резка по мылу), а также выставка «Геометрия графики» из собрания Национального художественного музея РС (Я) с использованием мобильного приложения «Якутия Арт Музей» с дополненной реальностью и аудиогидом и выставка «Триумвират» молодых художников-графиков Натальи Гаврильевой, Сарданы Хохоловой и Марии Мищенко. Любителей молодежной музыки порадуют выступления участников музыкального лагеря «Just Play It» и групп «Female Power», «Sixty Seven», «Dirty Floor», «Duty Free», «Slippers» и «Glimmer».

30 августа, в четверг, мероприятия состоятся на разных площадках. На территории крытого экстрим-парка «ARENA.31» пройдут дискуссия «Современное искусство: вызовы, риски и возможности» о перспективах развития Международной якутской биеннале современного и встречи с городскими сообществами по направлению «Мой дом начинается со двора» и «Влияние наружной рекламы на облик современного города». В этот же день в Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) будет организована проектная сессия с участием всех городских сообществ, на которую приглашаются все желающие.

Форум городских сообществ является авторской разработкой Института прикладной урбанистики, опробованной в 2012 году в Пензе и в 2015 году в Кирове. Это своего рода инструмент сборки разрозненных сообществ в сеть для передачи компетенций решения проблем, накопившихся в городе для создания новых проектных групп. В качестве модератора проектной сессии выступит гость из Хабаровска, продюсер городских событий Евгений Мишталь.