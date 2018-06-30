Жителей столицы поздравили с Днем Сардааны

Сегодня 30 июня, Федот Тумусов поздравил гостей и жителей столицы с праздником Днем Сардааны. В честь праздника молодые активисты раздавали цветы жителям Якутска.

Дорогие якутяне! Уже восьмой год подряд Якутия отмечает 30 июня День Сардааны. По якутским поверьям, сардаана была гордостью Творца. Решил Он дать людям Счастье, разбросав его по всему свету. На самой северной земле Счастье обернулось прекрасным огненным цветком. С тех пор считается, что если ты хоть раз в жизни увидел сардаану, то будешь счастлив и удачлив. А если посадишь у себя цветок Счастья, то в доме навсегда поселятся любовь и согласие.

От всей души поздравляю вас с праздником сардааны! Желаю, чтобы в ваших домах всегда звучал детский смех, чтобы все были здоровыми и счастливыми. Чтобы жизнь была такой же яркой, как прекрасный цветок сардаана, сумевший вырасти на нашей суровой земле, — Федот Тумусов.

Историческая справка:

Считается, что в XVIII веке сардаана была вывезена с северо-востока России в Англию, где в 1805 г. ботаник Джон Кер ошибочно записал ее как «лилию пенсильванскую». Когда поняли, что цветок из Сибири, а точнее – из Якутии, то по аналогии с «лиственницей даурской» назвали его «лилией даурской».

День Сардааны отмечается в Якутии с 2011 года. В этот день приято дарить по аналогии с Днем Валентина «сарданки» — открытки с изображением цветка, символизирующего самые благие пожелания родным и близким людям. Самый красивый на севере страны цветок достоин стать одним из узнаваемых брендов Якутии. Он наполнен теплотой и красотой родной природы.