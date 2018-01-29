Жителей Сахалина, Якутии и Камчатки посчитают в ходе пробной переписи населения

Правительство России определило 10 территорий, где в октябре 2018 года пройдёт пробная перепись населения. В их числе — районы Сахалина, Якутии и Камчатки.

Перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2018 года и охватит ориентировочно 550 тысяч человек.

Подписанным распоряжением определены 10 территорий, на которых будет проводиться пробная перепись населения. К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, посёлок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.справка к распоряжению правительства

Цель этой переписи – отработать вопросы организации Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом новых способов сбора сведений в электронном виде.