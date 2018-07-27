Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль индийского кино

1 августа в Якутию прибудет посол Индии в России Панкадж Саран. В рамках его визита в столице республики состоятся фестиваль индийского кино и мастер-классы танца бхаратнатьям.

Посмотреть индийское кино можно будет в кинотеатрах «Лена» и «Центральный» с 1 по 3 августа. Зрителям будут представлены три индийских фильма: «Инглиш-Винглиш», «Беги, Милка, беги» и «Звездочки на земле». 1 августа в 18.10 запланировано открытие кинофестиваля в кинотеатре «Лена». Здесь выступят артисты танцевального ансамбля «Дости» из Владивостока.

Затем руководитель «Дости» будет давать мастер-классы по классическому индийскому танцу в стиле бхаратнатьям:

1 августа на занятия можно подойти в АГИКИ в 19.30,

2 августа — в Якутскую балетную школу им. А. и Н. Посельских в 15.00 и в 18.30.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатно.