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23 ноября 2018, 20:19
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Житель Якутска выращивает экзотические фрукты в домашних условиях

Житель Якутска Федот Константинов, несмотря на суровый климат, умудряется выращивать экзотические фрукты, которые растут только в тропических странах. Все началось два года тому назад, когда Федот купил ананас для праздничного стола. Тогда якутянину и его домочадцам пришла идея попробовать посадить фрукт дома, сообщает телеканал «Якутия 24».

Инструкцию как посадить ананас в домашних условиях Федот Константинов нашел в интернете.

«Сначала снимается верхняя часть. Мы эту верхушку выкручиваем и сушим. Затем обрываем листья и сушим одну-две недели», — рассказал он.

Далее подготовленную верхушку фрукта нужно положить в стакан с водой, так, чтобы вода покрывала лишь ту часть растения, которая будет пускать корни. Буквально через недели две появятся первые корешки. Тогда и можно пересаживать ананас в готовую почву. Сам экзотический фрукт на удивление неприхотлив.

«На один горшок хватает один стакан воды. Я поливаю только тогда, когда верхняя почва становится сухой», — добавил Федот.

Свой первый урожай экзотическое растение дает спустя 1.5-2 года. Тут главный секрет в стимулировании цветения.

Якутянин испробовал разные способы: применял дым, запах гнилых фруктов, но ничего не выходило. Однако, настойчивый любитель фруктов решение нашел.

«Я купил на строительном рынке карбид кальция.Это вещество обычно используют для газовой сварки. Оно не дорогое — кусочек купил где-то на 50 рублей. Этот маленький кусочек с размером ноготь бросаем в банку и по чайной ложке наливаем в середину», — объяснил собеседник.

Это не единственный случай, когда якутяне выращивают южные фрукты. Евдокия Гаврильева — известная на всю республику огородница из села Намцы, в этом году собрала необычайный урожай винограда. И буквально на днях собрала оставшуюся часть.

Фото: Федот Константинов

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/yakutyanin-vyirashhivaet-ekzoticheskie-fruktyi-v-domashnix-usloviyax
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