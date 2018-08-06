Житель Якутска продавал наркотики за биткоины

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Якутска. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств, а также в легализации (отмыванию) денежных средств, полученных от их продажи.

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, получил по сети Интернет от последнего наркотическое средство каннабис (марихуану) для дальнейшего сбыта на территории г.Якутска. В дальнейшем он разложил полученную партию наркотиков по различным тайникам в г.Якутске.

За проделанную работу в качестве закладчика сбытчик получил от неустановленного поставщика наркотиков вознаграждение в Биткоин-валюте, которое в целях легализации (отмывания) трансформировал в российские безналичные рубли, перевел их на банковскую карту своей родственницы и впоследствии обналичил.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору), а также по ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).

За совершение данных преступлений действующее законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело расследовано следователем СЧ по РОПД СУ МВД по Республики Саха (Якутия) и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.