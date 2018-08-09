Житель Якутска попался на продаже арендованного автомобиля

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ (растрата с причинением значительного ущерба гражданину).

В судебном заседании установлено, что подсудимый заключил с потерпевшей договор аренды автотранспортного средства, согласно которому последняя вверила ему автомобиль марки «Toyota Corolla» во временное пользование на неограниченный срок с ежедневной оплатой аренды в размере 1000 рублей.

Подсудимый принял на себя обязательство использовать арендованное имущество в соответствии с назначением без права передачи в пользование третьим лицам. Однако свои договорные обязанности исполнял только в течение первых трех суток, затем договорился об отсрочке арендной платы.

Испытывая материальные затруднения, не поставив потерпевшую в известность, злоумышленник подал объявление о продаже арендованного автомобиля и по достижении договоренности продал его мужчине, не осведомленному о его преступных намерениях.

Таким образом, подсудимый похитил вверенное ему чужое имущество стоимостью 163 800 рублей. Причиненный ущерб возмещен путем изъятия похищенного.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.