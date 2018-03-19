Житель Якутска попал на удочку мошенников

В Якутске зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества. В дежурную часть полиции обратился 53-летний мужчина. Он пояснил полицейским, что в сети «Интернет» нашел сайт, на котором была размещена информация о выдаче потребительского кредита по низкой процентной ставке.

Потерпевшего заинтересовало предложение, и он оставил заявку на сайте. Через несколько дней ему позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и подтвердил одобрение кредита. Затем мужчине в течение четырех поступали звонки от людей, которые представлялись специалистами разных служб банка. Лже-специалисты банка под различными предлогами просили мужчину перевести им денежные средства. Он выполнял все диктуемые злоумышленниками условия. В итоге потерпевший лишился более 21 500 рублей. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые граждане! В связи с участившимися случаями мошенничества полиция напоминает: если вы хотите сохранить свои сбережения, то не стоит откликаться на объявления, рекламирующие сомнительные услуги. Не нужно звонить по указанным телефонам, так как, представившийся вам специалист банка может являться мошенником. Тем более, не стоит выполнять указания этого специалиста и производить какие-либо операции с банковской картой.

Ни при каких условиях не сообщайте свои паспортные данные, ПИН-коды банковской карты! Для уточнения информации об услугах лучше обратитесь в ближайшее отделение банка, либо позвоните по телефону «горячей линии» вашего банка.