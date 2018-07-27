Житель Якутска оскорбил полицейского

При проведении досмотра багажа на входе в здание аэропорта города Якутска один из пассажиров публично стал выражаться грубой нецензурной бранью и оскорблять сотрудника Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

50-летний житель города Якутска поставил на ленту интроскопа две картонные коробки, в которых находились металлические предметы. На вопрос сотрудника транспортной полиции о содержимом багажа мужчина ответил грубой нецензурной бранью. После чего был доставлен в дежурную часть линейного пункта полиции.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой материал будет передан в Восточно-Сибирское следственное управление СК на транспорте для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оскорбление представителя власти).

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.