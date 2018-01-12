Житель Якутска, очнувшись после праздников, обнаружил пропажу телевизора и смартфона

Во второй отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратился житель дома, расположенного по ул. Горького с заявлением о краже личного имущества из его квартиры.

Из его пояснения стало очевидным, что события, предшествовавшие краже, разворачивались, что называется по «классике жанра»: потерпевший распивал спиртные напитки в своей квартире со своими приятелями, которые, воспользовавшись состоянием хозяина, вынесли из дома телевизор и сотовый телефон. После затянувшихся новогодних праздников владелец квартиры обнаружил пропажу своих ценных вещей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска были установлены злоумышленники. Ими оказались гостившие в один из дней 31-летний и 26-летний жители г. Якутска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное изъято.